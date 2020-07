Agradece Nuria Bages trayectoria en TV

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Ahora que se acerca el final de Te Doy La Vida, telenovela en la que participa, Nuria Bages está agradecida de poder seguir contando historias en la televisión después de 40 años de trabajo ininterrumpido.



Y la razón, asegura la actriz, es porque el melodrama seguirá siendo uno de los géneros predilectos por su simplicidad y conexión con el público.



“Pienso que las historias sencillas como esta, bien estructuradas, armadas, siempre van a pegar. El melodrama siempre ha tenido éxito, a la gente le encanta porque no vas a sobresaltarte, ya saben en qué va a terminar, pero uno lo que quiere ver es cómo llegan a eso.



“El espectador quiere participar en la historia, esa creo ha sido la fórmula, y no ha cambiado mucho. Lo he visto a lo largo de los años, las historias son las mismas de antes solo contadas de otra manera, con otras formas de hacerlo y presentarlo”, sostuvo Bages en entrevista por telefóno.







Es por ello que no le sorprende que la producción de Lucero Suárez, sobre una pareja de padres adoptivos que debe buscar al padre biológico de su hijo para ayudarlo con la leucemia, haya conquistado a alrededor de 3.4 millones de espectadores durante su emisión.



“Lucero tiene mucho cuidado siempre en sus historias, en construirlas lo mejor posible, escoge temas hermosos como este título que trata de una situación que es bastante profunda y creíble y es básicamente eso lo que te atrapa.



“Además creo que todo el equipo, es gente que hizo que esto se viera muy parejo y a la altura. El trabajo de dirección, producción y el elenco, todo fue excelente. Disfruté muchísimo de hacer este trabajo”, aseguró la actriz, de 69 años.



La trama que tuvo que parar grabaciones ante la pandemia y después modificar su historia para finalizar en medio de la crisis, llegará a su fin el 12 de julio por Las Estrellas.