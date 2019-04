Agradecen beneficiarios a MARS cirugías gratuitas

+ Las operaciones de hernia se llevaron a cabo el fin de semana, y durante 2019 se efectuarán las de prótesis de cadera, implantes dentales completos y cirugías de corazón abierto.Beneficiarios y sus familias agradecieron al Gobernador del Estado, Miguel Ángel Riquelme Solís, la implementación del programa “Cambiando Vidas”, que ofrece cirugías gratuitas a quienes más lo necesitan.Roberto Bernal Gómez, Secretario de Salud del Estado, destacó que durante este fin de semana se iniciaron las operaciones de hernia en las instalaciones del Hospital General de Saltillo, y la próxima semana en Torreón.En la reciente jornada celebrada en la Capital del Estado se benefició a 32 pacientes —de entre 25 y 50 años—, al operarse un total de 44 hernias, debido a que algunos presentaron dos hernias o más. De ellas, 21 fueron inguinales y 23 umbilicales.“Debo reconocer el apoyo incondicional del gobernador Miguel Ángel Riquelme y de su esposa, la señora Marcela Gorgón, para cristalizar estos apoyos, que no tienen precedentes”, recalcó.Jorge Ignacio García Martínez, paciente operado por el Secretario de Salud, agradeció el apoyo del Gobernador para acceder a este beneficio, dado que fue de manera gratuita y con atención de primera calidad por personal del Hospital General Saltillo.Por su parte, Juan Pablo Manzanares Cisneros, quien fue tratado por una hernia umbilical, manifestó que esta jornada le permite tener una mejor calidad de vida, y reiteró el agradecimiento a las autoridades estatales por mantener este tipo de programas de salud.Tras salir del nosocomio, Vanesa Martínez Guerrero indicó que la atención recibida fue de alta calidad, así como el proceso de hospitalización posterior a su cirugía.“Me he sentido muy bien y no tengo molestias, les agradezco el excelente trabajo y e trato que nos ofrecieron”, dijo por su parte Cristina González Arenas, quien fue atendida por hernia umbilical.“Dentro del programa ‘Cambiando Vidas’ desarrollaremos adicionalmente en este año operaciones de prótesis de cadera, implantes dentales completos y cirugías de corazón abierto”, detalló.“Contamos con el apoyo de los mejores especialistas y de la Asociación Mexicana de Hernias (AMH), que orientó todo el proceso dentro de los quirófanos del Hospital General”.El funcionario recordó que será 5 y 6 de abril cuando se realicen otras 40 operaciones en el Hospital General de Torreón, tras realizarse la valoración de los candidatos el pasado 15 de marzo.