Agradecen cambio de vida con cirugías metabólicas

Beneficiarios del programa “Cambiando Vidas”, en su modalidad de Cirugía Metabólica, agradecieron el apoyo del gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís por impulsar estas estrategias, que les han permitido mejorar su calidad de vida, inclusive a edades muy tempranas.Tal es el caso de Ailen Alejandra Lazarini Trimmer, de 23 años, que fue la primera paciente intervenida en este esquema, y en un lapso de ocho meses ha logrado perder 42 kilogramos.“Mi operación fue el 6 de noviembre y en este tiempo me ha ido muy bien, ha sido un cambio drástico en mi vida y me ha gustado mucho ir viendo el proceso de cómo me veo y cómo me siento ahora”, aseguró.Pero en este proceso no ha estado sola, su familia, amigos y los especialistas de Secretaría de Salud del Estado han sido pieza clave en la pérdida de peso, así como en el cambio de mentalidad hacia un estilo de vida saludable.La modificación de sus hábitos alimenticios también incluyó a su familia, pues ahora todos se alimentan mejor para apoyarla y a la vez para mejorar todos su forma de comer, además Ailen se ha sometido a una rutina de ejercicio que ha complementado su proceso.“En mi familia están muy contentos, siempre me dicen cosas positivas. Tengo conocidos que tenía mucho tiempo sin ver y ahora me dicen que me veo diferente, que me veo muy bien y que hice muy bien en operarme”, afirma.Durante el primer año de su operación, Ailen recibirá acompañamiento de los especialistas de la Secretaría de Salud para lograr su objetivo de alcanzar un peso de 70 kilogramos, después estará en sus manos mantener el peso adecuado.“Estoy muy agradecida con el Gobierno de Coahuila por esta oportunidad de ser parte del programa ‘Cambiando Vidas’, ya que es una excelente opción para las personas que lo requieren para tener una mejor calidad de vida”, indicó.“Los médicos y los nutriólogos me dan ánimo para seguir haciéndolo bien, mi autoestima ha mejorado mucho, estoy muy contenta de comprar ropa de talla más pequeña, y en este tiempo no he tenido ninguna molestia ni complicación”.Roberto Bernal Gómez, Secretario de Salud en la entidad, enfatizó que en el mes de agosto se realizará una segunda jornada de operaciones metabólicas en el Hospital General de Torreón.“Seguiremos en la búsqueda de candidatos para lograr abatir los índices de obesidad mórbida”, concluyó.