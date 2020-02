Agreden 5 estudiantes de Secundaria 4 a menor; ‘lo siguen cazando’

Escuchar Nota

que sin motivo alguno recibió una paliza por parte de estudiantes del turno vespertino de la Secundaria Técnica 4.“Eso sucedió el lunesyo estaba en mi casa y llegó mi hijo y me dice mami llévame al Seguro, me le quedo viendo asustada, y me dice:detalló la madre del menor., salió de la escuela y se dirigió a la parada de transporte, donde fue interceptado por cinco jóvenes que“Le pregunté si los conocía, si había tenido problemas con ellos o cuál fue el motivo, y dice:y ellos fueron los que me agredieron”, agregó la madre de familia., incluso cuando la madre acudió con el director de lapara informarle la situación, los estudiantes fueron captados por las cámaras de seguridad, motivo por el que la madre del menor decidió interponer unaa la secundaria porque lo van a estar esperando. Nada más me dijo (la directora de la Secundaria 4) que era. Por eso yo estoy tomando esta medida puede que este niño lo siga haciendo con otros compañeros y como nadie hace nada, lo siga haciendo”,puntualizó.La angustiada madre pidepues teme que la próxima agresión tenga consecuencias más graves.