Agreden a enfermeras por miedo a coronavirus; las bañan con cloro y discriminan

“Entendemos que la ciudadanía está nerviosa por la situación, pero por el sólo hecho de ver con uniforme a algunas de mis compañeras no les permiten subir al camión y si se logran subir la gente se retira de ellas; a algunas compañeras no les han permitido subir al camión o incluso las han bajado, de hecho a una compañera la bañaron con agua con cloro”, explicó.

“Nosotras estamos para servir a la sociedad, somos un gremio que ante cualquier contingencia estamos cerca de los ciudadanos, no somos un peligro, por el contrario, nunca dejamos solos a nuestros pacientes porque somos profesionales, tenemos una ética”.

Así lo denunció Edith Mujica Chávez, presidenta ejecutiva de la Comisión Interinstitucional de Enfermeras de Jalisco. El viernes pasado, la Comisión envió un oficio dirigido al gobernador del estado, Enrique Alfaro, y al secretario de salud en la entidad, Fernando Petersen, en el que solicitan su intervención para frenar esta situación. "De acuerdo a la perspectiva de género el 85% del personal de enfermería somos mujeres, debemos de mantener nuestra salud mental y compartir información para que sepan que enfermería no somos enemigos de la sociedad", señala el documento que ya fue recibido el mismo viernes por la Secretaría de Salud y el secretario particular del gobernador. Mujica Chávez expresó que en concreto lo que esperan del mandatario y el secretario de Salud es que se pronuncien al respecto por estos casos.