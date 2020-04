Agreden con cloro a joven médica en Zapopan

Escuchar Nota

"Entre 9:30 y 10 de la mañana salí a pasear con mi perro, y a la altura de Avenida Inglaterra y Capricornio sentí que me gritaron, pero no logré distinguir que fue", recordó.



"En cuanto volteé alguien me roció cloro en la cara, parte del cuello, hombro izquierdo y me terminó entrando al ojo", añadió.

"Quiero pensar que estaba diluido, porque no alcanzó a quemarme, y me fui a atender con una amiga oftalmóloga", explicó.



"Por lo que me comentaron, ya tienen un colectivo de denuncias que tienen un modus operandi similar, por lo que iban a revisar la zona", explicó.



"Lo único que pido es que se haga un llamado a la población a realizar un alto a estas agresiones... No es posible que en plena pandemia estén sucediendo estas cosas"



"Es luchar contra la ignorancia y yo entiendo que es una situación de incertidumbre, miedo y pánico, pero debemos unirnos personal médico y población en general" añadió.



"En otros países les aplauden y todo y aquí no es necesario que nos echen flores ni nada, pero simplemente que nos dejen realizar nuestro trabajo", concluyó.



