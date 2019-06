México debe aplicar aranceles espejo a EU: agroindustria

México debería aplicar aranceles espejo en los productos agrícolas producidos en estados mayoritariamente republicanos de Estados Unidos que apoyan al presidente Donald Trump si el conflicto comercial entre los dos países empeora, dijo el viernes el jefe del mayor grupo agroindustrial de México.La estrategia buscaría poner presión en la base electoral del mandatario estadounidense, para que elimine aranceles graduales del 5% hasta el 25% a todos los bienes mexicanos a partir del 10 de junio, dijo Bosco de la Vega, presidente del Consejo Nacional Agropecuario de México (CAN).La resolución de Washington del jueves busca que México ponga fin a la llegada de inmigrantes a su frontera sur y tomó por sorpresa al gobierno mexicano, que acababa de iniciar el proceso de ratificación en el Senado del acuerdo comercial trilateral conocido como T-MEC.De la Vega calificó la medida de "injustificada" y opinó que México debe responder en forma "prudente y negociadora" pero "firme y digna" si se llegan a aplicar los nuevos aranceles."Si (...) llegáramos a esos niveles estaremos acompañando al gobierno imponiendo aranceles quirúrgicamente dirigidos a temas agroalimentarios en estados republicanos (...) Ahí les pegaríamos, pero sería la última de la acciones", dijo el viernes a Reuters.De la Vega recordó que el CNA ya tiene experiencia en identificar los rubros más sensibles para la base electoral de Trump, luego de que en 2018 ayudó a que México respondiera casi de inmediato con medidas de represalia sobre productos estadounidenses tras medidas contra el acero y aluminio.Granos como maíz amarillo, pasta de soja, arroz, pollo, papas, pierna de cerdo, manzanas y whisky podrían entrar en una posible nueva lista de productos a los que se le aplicarían aranceles de represalia, según De la Vega. "Todo lo que se exporta importantemente (sic)" dijo.Agregó que "se haría un nuevo mapeo" de esos rubros, porque la lista que estaban definiendo con el gobierno para aplicarla si Estados Unidos no levantaba los aranceles a los metales mexicanos quedó en "stand by". "Se busca (...) no impactar al consumidor (mexicano), (sino) afectar directamente votantes duros del partido republicano".No obstante, De la Vega dijo que lo más prudente ahora es hacerle entender a Estados Unidos que el problema migratorio fronterizo de fondo está vinculado a la situación que vive Centroamérica, el Caribe y África del norte por la violencia, falta de oportunidades y el hambre, en la que debe trabajar con México.En 2018, México exportó cerca de 26 mil millones de dólares a Estados Unidos en productos agroalimentarios, según datos de la CNA.