Agua mineral no es un riesgo: Peñafiel

Grupo Peñafiel emitió un comunicado respecto a los niveles de arsénico contenidos en el agua mineral donde explicó que la concentración de esta sustancia, que considera un elemento natural, varía de acuerdo con cuestiones geológicas y relacionadas con el clima.Según Peñafiel, los niveles de arsénico contenidos en el agua mineral que comercializa no representa un riesgo para la salud."Acerca de la medición, a la cual se ha estado haciendo referencia y que indica que nuestro producto de agua mineral sin sabor estaba en 17 ppb es importante clarificar que la cifra responde a ligeras variaciones propias del agua mineral sin representar un riesgo para la salud, ya que se encuentran por debajo de los límites permisibles para agua de uso y consumo humano, así como de bebidas saborizadas", dijo la empresa de refrescos.Food and Drug Administration (FDA) establece un rango de 10 partes por billón (ppb), mismo para la Norma Oficial Mexicana de Agua MineralAsimismo, afirmó que dicho producto no ha sido restringido para su venta o consumo en Estados Unidos."Como parte de los procesos de manufactura de Grupo Peñafiel, continuamente realizamos diferentes verificaciones, muestreos, actualizaciones y mejoras en nuestros estándares de calidad, y seguridad alimentaria, acorde a las metodologías actuales más exigentes", sostuvo Peñafiel.Por último, aseguraron colaborar con las instancias gubernamentales correspondientes como la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).