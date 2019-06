Aguantan con dolor espera en el IMSS por sobrecupo

El dolor aumenta; la demanda de derechohabientes y el tiempo de espera para ser atendidos en clínicas como la 46 y 89 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), también.Hugo Torres llegó el viernes al Hospital General Regional número 46 del IMSS, con una opresión abdominal por la que fue recibido de inmediato, pero el proceso para que le realicen estudios y determinar si es candidato a operación es lento ante la sobresaturación que padece la institución."Llegó con dolor, al parecer es la apéndice, pero tiene desde ayer sin comer; la verdad pésimo servicio. Para que se tome sus pastillas tiene que comprar uno el agua, no hay rollo (de papel higiénico) en los baños", relata Fabiola Torres, mamá de Hugo y quien lo acompaña en su convalecencia."Mi hijo tiene sin comer desde el día de ayer (jueves), por los estudios que le están haciendo, pero se tardan muchísimo", recalcó.La estampa de esta familia ya no es anormal. De acuerdo con el estudio de Realidad Financiera y Operativa del IMSS 2019, la ocupación en clínicas creció de 83 por ciento en 2014, a 90 por ciento en 2018 debido a que la infraestructura médica no ha aumentado en la misma proporción que los derechohabientes.La Clínica 89 no se salva; MURAL constató que ahí los pacientes también padecen tiempos prolongados de espera y hacinados recorridos ambulatorios.El viernes, cuatro pacientes -con diferentes afecciones- y sus familiares ocuparon una sola ambulancia para ser trasladados a otros hospitales.Sin embargo, no hay opción. Pacientes refirieron que acudir a las clínicas del IMSS en la Ciudad es su única opción de atención médica, aunque ante la falta de personal o la gran cantidad de pacientes, sus citas para tratar enfermedades del corazón o la diabetes se prolonguen por más de mes y medio.En la Clínica 89 se decidió enviar, en una sola ambulancia a pacientes con distintas afecciones, junto con familiares, a otros hospitales menos concurridos.