Aguascalientes declara ‘persona Non Grata’ a Evo Morales

Ciudad de México.- El Congreso de Aguascalientes declaró persona 'non grata' en la entidad a Evo Morales, ex Presidente de Bolivia que se encuentra asilado en México desde el 12 de noviembre.



En sesión, los partidos PAN y PRI impulsaron un punto de acuerdo para tomar esa resolución.



Al presentar la propuesta, el diputado del PAN Gustavo Báez calificó como "dictador" a Morales.



En un Congreso estatal dominado por Acción Nacional, que tiene 13 de 27 legisladores, el punto de acuerdo fue aprobado por 16 votos a favor, 5 en contra y 4 abstenciones.



Tras renunciar a la Presidencia de Bolivia, Morales se trasladó a México, donde fue recibido como asilado político.



Días después de llegar al País, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, reconoció al ex Presidente boliviano como huésped distinguido de la Ciudad de México.