Aguayo no ha depositado los 450 mil pesos para evitar embargo

Ciudad de México.- El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad de México informó que hasta las 15 horas de este martes, la Secretaría de Acuerdos de la Sexta Sala Civil no había recibido la garantía de 450 mil pesos que se fijó al politólogo Sergio Aguayo para evitar el embargo de sus bienes por la demanda que interpuso en su contra el exgobernador de Coahuila Humberto Moreira.



Además, aseguró que el 13 Tribunal Colegiado remitió hoy la copia certificada de la ejecutoria que declara “infundado” el recurso de queja presentado por Aguayo Quezada contra el monto de la garantía, de acuerdo con el expediente QC 353/2019-13.



Hace una semana, el 28 de enero, el académico informó en su cuenta de Twitter que había pagado los 450 mil pesos como garantía, luego de la autorización de un juez para embargar sus bienes en caso de que no pagara voluntariamente a Moreira los 10 millones de pesos que una Sala Civil le ordenó.



Sin embargo, en un comunicado difundido este martes el TSJ capitalino dio a conocer que no se había recibido el dinero fijado, e hizo un recuento del caso, desde 2019 a la fecha, que a continuación de reproduce:



–6 de marzo (2019): El juez 16o Civil del PJCDMX, a quien le tocó conocer el caso de expediente 265/17, dictó sentencia absolviendo al demandado de causar daño moral y pagar una suma de dinero por ello.



–7 de junio: Humberto Moreira interpuso apelación que tocó conocer a la 6a Sala Civil del PJCDMX con número de toca 957/19. El magistrado Francisco José Huber Olea Contró fue el ponente.



–10 de octubre: El fallo fue revocado y se declaró que el demandado en abuso de la libertad de expresión utilizó palabras y expresiones insultantes e innecesarias para el uso de la libertad de expresión en prejuicio de la actora. Se solicitó la divulgación de la sentencia y el pago de 10 millones de pesos por concepto de daño punitivo.



–4 de noviembre: Sergio Aguayo promovió amparo directo, que por razón de antecedente conoció el 13º Tribunal Colegiado en materia Civil del 1er Circuito bajo el número DC906/2019-13.



–6 de noviembre: Moreira solicitó ante la 6ª Sala Civil que se integrara el cuaderno de ejecución de la sentencia definitiva, derivado de que Aguayo no solicitó la suspensión del acto reclamado en el juicio de amparo.



–14 de noviembre: El apoderado legal de Aguayo solicitó la suspensión del acto reclamado, acordado de conformidad el 15 de noviembre de 2019, fijándose como garantía 450 mil pesos en un término de cinco días. De no otorgarse, quedaría sin efecto la suspensión.



–15 de noviembre: La autoridad federal hace de conocimiento de la 6ª Sala Civil la admisión a trámite de la demanda de amparo mediante oficio.



–20 de noviembre: La 6a Sala Civil hace del conocimiento del juez 16o Civil, que se decretó la suspensión del acto reclamado fijándose la garantía correspondiente, otorgando cinco días para la exhibición de la garantía, o de lo contrario quedaría sin efectos.



–27 de noviembre: El 13º Tribunal Colegiado en materia Civil del 1er Circuito informó a la 6ª Sala Civil que Sergio Aguayo interpuso recurso de queja contra la garantía fijada. Expediente QC 353/2019-13



–28 de noviembre: Moreira acusó de rebeldía a Aguayo por no presentar la garantía fijada en el término previsto para ello.



–29 de noviembre: El Tribunal Colegiado informó a la 6a Sala Civil que esperaría- para resolver el amparo, la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto de atraer o no el caso.



–2 de diciembre: Toda vez que Aguayo no ha exhibido la garantía fijada en la ley, se procedió a la formalización de la ejecución (posible embargo).



–5 de diciembre: Se remite al juez de origen, Juez 16o Civil, la sección de ejecución para que siga su trámite.



–14 de enero (2020): Se remite al juez de origen, Juez 16o Civil, la sección de ejecución para que siga su trámite.



–20 de enero: Moreira acusa la rebeldía de Sergio Aguayo por no presentar la garantía y le pide al juez el embargo de bienes.



–27 de enero: Se realiza la publicación de ley en el Boletín Judicial del PJCDMX.



–28 de enero: Surte efectos la notificación.



–4 de febrero: El 13o Tribunal Colegiado remite copia certificada de la ejecutoria que declara infundado el recurso de queja presentado por Sergio Aguayo contra el monto de la garantía. Expediente QC 353/2019-13



–4 de febrero: Hasta las 15:00 horas, la Secretaría de Acuerdos de la 6a Sala Civil del PJCDMX no ha recibido la garantía fijada.