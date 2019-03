¡Agüitan la fiesta!

Un balde de agua fría cayó sobre la afición de Saltillo, quien acudió gustosa a ver a Dinos Saltillo y que este los apapachara con una victoria, pero no fue así, la Ola Morada tropezó por segunda ocasión en la temporada de la LFA al caer por 21-7 contra Raptors.Este comienzo fue igual a la campaña de 2018, cuando Dinos arrancó con marca de 0-2 y después repuso el paso, aunque las condiciones de este 2019 se ven muy diferentes.La ofensiva de Saltillo no ofende a nadie, no camina, no hace puntos, y como bien decía un meme en las redes sociales, “hacen más daño los tacos de la esquina que la ofensiva de Dinos”, y no está tan equivocado.El cuadro morado ha hecho tres anotaciones en dos partidos este torneo, pero dos de ellos han caído con los equipos especiales y solo uno con un pase de la ofensiva.De hecho, ante el mal momento por el que pasa el mariscal de campo Francisco Mata Charles, el entrenador en jefe lo mandó a la banca en el cuarto cuarto, metiendo a Alejandro García en su lugar.No es para menos, la ofensiva no produce y los partidos se ganan con puntos.En el juego de ayer, ante un Olímpico casi lleno, las expectativas fueron muchas, así como las decepciones al ver que no se ganó.Raptors pegó primero con una corrida de Carlos Castillo, más el extra de Diego Carsolio, poniendo el 7-0 en el primer cuarto. Sería hasta el segundo periodo en que Dinos emparejaría los cartones, pero fue con un regreso de patada de despeje de Sergio Barbosa que las cosas se pusieron 7-7.En el tercer cuarto nuevamente Drew Davis mostró sus dotes en los equipos especiales y bloqueó el intento de gol de campo de los visitantes y luego recuperó un balón suelto, y no pudo hacer nada la ofensiva por convertirlo en puntos.Pero Raptors sí hizo lo suyo y anotó con un pase de Bruno Márquez, colocando el 14-7. Entonces vino la debacle local, pues Francisco Mata Charles soltó el ovoide en una ocasión y luego le interceptó Fernando Ramírez para poner la bola en la zona de anotación, con el 21-7.Fue con ese “pick six” en contra que Javier Adame sacó a Mata para meter a García, pero ya era demasiado tarde, pues el daño estaba hecho.El siguiente compromiso de Dinos será de visita enfrentando a los Osos de Toluca.La fiesta del fútbol americano profesional regresó a Saltillo, en donde la afición volvió a responder al llamado de la Ola Morada, teniendo casi un lleno completo en el estadio Olímpico.Aunque las puertas de la casa de Dinos se abrió temprano, fue llegando la hora del arranque del encuentro cuando llegó la mayoría de la fanaticada, quiénes de inmediato tomaron su lugar en las gradas.Con playeras moradas y jerseys de los equipos de la NFL mostraron su apoyo al conjunto local, a esos Dinos que representan a la ciudad en la LFA y son candidatos a llegar lejos.Afuera del estadio, antes de comenzar el partido, se colocaron varios brincolines e inflables para dar una mayor experiencia a los aficionados.Luego, a eso de las 17:30 horas inició la ceremonia de inauguración, en donde estuvo presente la escolta y banda de guerra del 69 Batallón de Infantería.Asimismo, llegaron diferentes autoridades, entrar ellas el alcalde Manolo Jiménez, quién se hizo acompañar de directores de institutos, además del franquicitario de Dinos, Francisco Orozco.Luego se hizo la patada de salida a cargo del edil y finalmente se realizó el volado con el que fue el preámbulo del inicio del juego más esperado del torneo.Al dar la patada inicial del juego inaugural del equipo de futbol americano, Dinos de Saltillo, el alcalde Manolo Jiménez señaló que nuestra ciudad es una potencia nacional en el deporte y enfatizó que su gobierno apoyará a los equipos y atletas para poner muy en alto el nombre de nuestra ciudad.Ante más de 8 mil personas y acompañado por el presidente del equipo Dinos, Francisco Orozco Marín, y del jugador de la NFL, Shayne Skov , el Alcalde de la ciudad recalcó su respaldo al equipo de casa en esta temporada que inicia.“Apoyaremos el fútbol americano, al equipo Dinos que nos representa a nivel nacional, mi reconocimiento y mis deseos de éxito; de la misma manera, mi Gobierno apoya las diferentes disciplinas deportivas, consciente que promoviendo la actividad física Saltillo tendrá más representación en México”, destacó.