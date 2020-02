Agustín Lara era feminista y liberó a la mujer: hijo del cantante

Escuchar Nota

Agustín Lara "fue un feminista. Empoderó y liberó a la mujer. Eran mujeres a las que tenían en sus casas y que escuchaban la radio y Lara era profano en ese momento. También hizo canciones de protesta, y, aunque poca gente lo sabe, tengo un manuscrito que hizo: 'cantar del regimiento', para exaltar el fervor patrio", explicó a Efe el hijo de Agustín Lara.

"Si Puebla quiere hacer un Festival Internacional Agustín Lara Cerro Rojo, y si quisieran hacer muchos en otros lugares. Pues qué bueno que se preserve la obra de mi padre porque hay mucho que contar sobre su propio mito que él fabricó", expresó Gerardo Agustín Lara.



, hijo del célebre cantante y actor mexicano, "El Flaco de Oro", aseguró este martes que, uno de los motivos por lo que debe mantenerse su memoria con eventos como el Festival Internacional Agustín Lara (Tlacotalpan, 1897-1970), que se celebrará en abril en el pueblo mágico de Tlatlauquitepec.Deltendrá lugar elen el municipio de, en la sierra del céntrico estado de Puebla, un pueblo mágico en el que nació tanto el padre de Agustín Lara como el propio apellido de la familia.Según explicó el presidente municipalen conferencia de prensa en Ciudad de México, en esta ocasión quisieron darle un giro al Festival Cerro Roja, que ya se hizo en otros años, y dedicar la importancia de este monte con gran valor para la cultura prehispánica al artista quecon canciones como "Noche de ronda" o "Solamente una vez".La celebración de este evento, que ya se realizó anteriormente en Veracruz, viene después de un año en el que no hubo ninguna celebración dedicada a este querido artista en su tierra natal (Veracruz).A pesar de que hace unos años el festival empezó con mucha fuerza con un recorrido de España (tierra sobre la que Lara compuso varios temas aún cuando no la conocía) a Veracruz pasando por otros lugares como Argentina o Cuba, el apoyo ha ido disminuyendo.Durante losl tendrán lugar no solo conciertos y actividades relacionadas con, sino también otro tipo de acciones enfocadas a dar a conocer la cultura de Tlatlauquitepec, un municipio con grandes atractivos gastronómicos, culturales y naturales de 53 mil 500 habitantes.También estarán presente artistas como la peruana, la versátil, el roquero(presentes en la conferencia de prensa) y otros como(Café Tacvba) y