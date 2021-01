¡Ahh no, bueno! Martinoli revela la razón por la que odia al América

Escuchar Nota

“A mí el América siempre me cayó mal hasta cuando los enfrentaba, porqué con el Toluca, en varias ocasiones jugamos contra las fuerzas básicas del América y nos veían a nosotros como menos, como si fuéramos pueblerinos. Pero si el América gana cinco a cero yo no pienso en el América fuera de la televisión”, aseguró.

"A mi nada, a mi siempre me llenó de orgullo trabajar al lado de José Ramón, me parecía el mejor lugar para trabajar, la referencia absoluta de este negocio. Yo de José Ramón nunca me voy a expresar mal eso es lo que te puedo decir. Pasé muy buenos momentos con José Ramón como también pasé muy malos momentos. Lo admiro mucho pero si a veces no quería tenerlo más a mi lado, pero él era el jefe”, concluyó.

Otro tema que no podía dejar pasar por alto fue José Ramón Fernández, una institución en el periodismo deportivo, pero también un trago amargo a lo largo de su carrera.