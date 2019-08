Ahí está su ‘Clásico’ ¡Mucho ruido y pocas nueces!

San Nicolás de los Garza, NL.- En la rivalidad que han formado los Tigres y el América, lo único clásico es el empate.



Por tercer juego consecutivo, felinos y capitalinos volvieron a igualar, anoche por marcador de 1-1 en el estadio Universitario por la Jornada 6 del Torneo Apertura 2019.



Venían de empate cinco días atrás en Houston en la Semifinal de la Leagues Cup, que los auriazules ganaron en penaltis, y hace poco más de un mes también empataron por el Campeón de Campeones, cuando las Águilas ganaron ese título desde los once pasos.



El resultado se volvió a repetir. Los Tigres tomaron ventaja con un golazo de Luis Quiñones, pero el América rescató el punto del Uni gracias a un gol de Sebastián Córdova.



Como el martes en la Semifinal de la Leagues Cup, los de Ricardo Ferretti le jugaron con la pelota en los pies a los de Miguel Herrera, pero esta vez generaron varias ocasiones.



De ellas aprovecharon solo una, la que Quiñones convirtió en el golazo con el que le dieron la bienvenida a Guillermo Ochoa, quien jugó su primer partido de Liga MX en ocho años tras su paso por Francia, España y Bélgica.



El hombre que con sus “jaladas”, como lo dijo “Tuca”, comprometió la victoria en San Luis una semana atrás, anoche salió con otra por el estilo, pero en la portería rival.



El colombiano hizo el 1-0 con un zurdazo cruzado tras el cual el balón pegó en el poste y se metió para darle una ventaja merecida a los felinos a los 26 minutos.



Los Tigres también fueron peligrosos a balón parado con un par de remates de Hugo Ayala y hasta provocaron un penalti, pero Fernando Guerrero no lo concedió pese a la mano cometida por Emmanuel Aguilera en el área. Ni la posterior revisión en el VAR lo convenció.



En la segunda mitad, Tigres intentó mantener la tónica, pero ciertamente no tuvieron el mismo volumen de llegadas. Bastó un desliz defensivo para recibir el gol del empate.



Carlos Salcedo buscó salir en largo, su pase quedó corto y el América armó un contraataque que terminó en el gol de Córdova a los 61’, ante una estática zaga que no reaccionó.



Luego de desperdiciar otra chance de brillar, Lucas Zelarayán dejó su lugar a Javier Aquino para los últimos 25 minutos, pero ni así Tigres se volvió a acercar al gol y América dio el punto por bueno. Esta vez no había penaltis para decidir a un ganador.



Con esto, los felinos ligaron dos empates en la Liga y salieron de los primeros cuatro puestos de la tabla general. Contra Atlas intentarán recuperar su sitio y luego vendrá el León al Uni, en la reedición de la Final del Clausura 2019.