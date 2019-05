AHMSA acusa que Hacienda congeló sus cuentas bancarias

Altos Hornos de México (AHMSA) acusó este lunes que por instrucciones de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), le congelaron las cuentas bancarias con las que opera.La empresa señaló que en un acto "arbitrario" y sin precedente, la UIF obstaculiza su continuidad operativa con esta medida."En un acto sin precedente, arbitrario y violatorio de todo derecho, la UIF, cuyo propósito es la prevención y combate de delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, obstaculiza la continuidad operativa de AHMSA, dañando a sus accionistas, a mas de 20 mil trabajadores y miles de proveedores, clientes y terceros que integran la extensa cadena industrial", dijo la empresa que preside Alonso Ancira.La empresa no precisó las razones de la medida ni los montos de las cuentas congeladas. De inmediato no fue posible obtener una versión de la sanción impuesta por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda, enfocada a prevenir y combatir delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita.AHMSA señala que con lo anterior se pone en riesgo la estabilidad económica de Coahuila y de otras zonas en que su actividad influye.La empresa informó que ante esta situación se activan los mecanismos de defensa disponibles para salvaguardar sus derechos y, una vez que se conozca la argumentación para esta arbitraria acción, que parece atribuir a AHMSA actos indebidos respecto de los que niega toda responsabilidad, aclarar ante Hacienda u otra dependencia cualquier hecho que haya dado origen a un acto de autoridad que es violatorio de la mínimas garantías legales.El año pasado, el sitio de noticias de investigación Quinto Elemento Lab dijo que la siderúrgica transfirió más de 3.7 millones de dólares a una empresa fantasma supuestamente creada por la constructora brasileña Odebrecht para pagar sobornos.AHMSA dijo entonces que contrató a la firma para asesoría en búsqueda de equipos y proveedores para un proyecto de expansión.La empresa dijo recientemente que obtuvo un financiamiento por 575 millones de dólares de la estadounidense Cargill Financial Services International para cumplir con obligaciones financieras derivadas del levantamiento de una suspensión de pagos de 2016, y para capital de trabajo