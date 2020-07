AHMSA sí sobornó a Lozoya; lo delatan contratos fachada

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Emilio Lozoya cobró en 2012 a Altos Hornos de México (AHMSA) una suma de 3.5 millones de dólares por conceptos que oficialmente quedaron registrados como servicios de consultoría inmobiliaria, relacionados con el tren interurbano México-Toluca y un proyecto ferroviario en Coahuila.



Son dos contratos que, si bien fueron suscritos antes de que fuera nombrado director de Petróleos Mexicanos (Pemex), la Fiscalía General de la República (FGR) sostiene que son una especie de soborno anticipado para que en 2013 la empresa estatal comprara a la siderúrgica la planta “chatarra” de Agronitrogenados.



Esta planta, localizada en el complejo de Pajaritos, Veracruz, fue adquirida en 273 millones de dólares, una cantidad que supuestamente es 10 veces mayor a su valor real, según la denuncia que Pemex presentó ante la FGR.



Pidió dinero en cuenta ligada con Odebrecht



Los pagos realizados por Altos Hornos de México (AHMSA) a Emilio Lozoya fueron depositados, a petición del propio ex director de Pemex, a una cuenta bancaria a nombre de Tochos Holding Ltd., con referencia a Luximo Wolfsburg, en el UBS AG de Ginebra, Suiza.



Dicha empresa es señalada por la Fiscalía General de la República (FGR) de haber acopiado recursos que tuvieron su origen en sobornos de Odebrecht.



El 1 de mayo de 2012, Emilio Lozoya envió a AHMSA una factura por 500 mil dólares correspondientes a los trabajos de consultoría realizados para el proyecto del tren interurbano México-Toluca, y solicitó que fueran depositados a una en la cuenta bancaria a nombre de Tochos Holding Ltd.



Debido a que no le pagaron de inmediato, el 6 de junio siguiente Lozoya comunicó por escrito a la acerera que había decidido cambiar el nombre legal de su empresa y que ahora se llamaba Elmo Wolfsburg, Poststrabe 6 GMBH, y no Luximo Wolfsburg, Poststrabe 6 GMBH. En esa ocasión volvió a solicitar el depósito.



El 12 de junio la empresa de Alonso Ancira pagó el medio millón de dólares en la cuenta de Tochos Holding Ltd.



El 29 de octubre de 2012 Lozoya solicitó a AHMSA el pago de 2.9 millones de dólares, divididos en 3 facturas que también pidió pagar a su cuenta de Tochos Holding, señalando como referencia a Luximo, empresa que se supone ya no debía usar ese nombre por estas fechas.



El 1 de noviembre la siderúrgica le hizo un depósito por 1 millón de dólares y el día 9 del mismo mes otro por la misma cantidad.



Los documentos consultados refieren que el 15 y 28 de noviembre la Subgerencia de Control de Pagos de AHMSA selló las facturas de 800 mil y 100 mil dólares, respectivamente, como pagadas.



La FGR afirma que Lozoya transfirió 38 millones de pesos de la cuenta de Tochos Holding Ltd., para pagar su casa de Residencial La Retama, en Lomas de Bezares, misma que finiquitó el 1 de diciembre de 2012, cuando aún no era director de Pemex.



En 2018 Quinto Elemento Lab dio a conocer que en febrero y marzo de 2014 AHMSA transfirió 3 millones 703 mil 540 dólares a Grangemouth Trading Company, una de las 20 firmas que Odebrecht aparentemente utilizaba para pagar los sobornos en varios países.



Grangemouth ya había sido señalada por depositar 5 millones de dólares a Zecapan SA, una offshore en la que supuestamente se depositaron sobornos de Odebrecht a Lozoya, según ex ejecutivos del emporio brasileño.



Detallan contratos de Lozoya a AHMSA



Emilio Lozoya y Alonso Ancira, dueño de AHMSA, ofrecieron a la Fiscalía estos contratos fechados el 1 de marzo y el 25 de octubre de 2012. El suscrito antes de la elección presidencial ascendió a 500 mil dólares y el posterior a 3 millones de dólares.



El propósito de presentarlos al Ministerio Público era desbaratar la acusación del supuesto soborno previo; sin embargo, la documentación no impidió que el 25 de mayo de 2019 un juez federal ordenara sus respectivas aprehensiones por lavado de dinero.



Lozoya pidió a AHMSA que le depositara el dinero en una cuenta registrada a nombre de Tochos Holding, en las Islas Vírgenes Británicas, misma que la FGR afirma que fue el destino final de una parte de los sobornos de Odebrecht.



Los 3.5 millones de dólares fueron pagados en cinco transferencias, entre el 12 de junio y 28 de noviembre de 2012.



En el pasado reciente, la defensa del ex funcionario ha asegurado que la relación contractual de Lozoya con AHMSA es muy anterior al 2012, cuando asumió las riendas de la petrolera.



Los contratos



El 1 de marzo de 2012, a través de su representante Luis Zamudio Michelsen, AHMSA contrató los servicios de la empresa Luximo Wolfsburg, Poststrabe 6 GMBH, de Emilio Lozoya, para elaborar un estudio inmobiliario relacionado con el proyecto del tren interurbano Ciudad de México-Toluca.



Por un monto de 500 mil dólares, el propósito del convenio era determinar una valoración de los inmuebles ubicados en el área de influencia, considerando los efectos que iba a ocasionar el paso del tranvía.



En las cláusulas, Lozoya manifiesta estar familiarizado con la Convención al Combate del Soborno de Funcionarios Públicos Extranjeros (OECD) y el Acta de Prácticas Corruptas Extranjeras de Estados Unidos, llamada Legislación Anticorrupción, misma que aseguró no haber violado.



“Que no violará o hará que AHMSA viole la Legislación Anticorrupción, en relación con los servicios relacionados con AHMSA bajo este contrato”, dice el contrato cuya vigencia fue estipulada como indefinida, aunque con la oportunidad de darlo por terminado mediante una comunicación escrita con 30 días de anticipación.



Lozoya señaló como domicilio de su empresa el localizado en Rinconada Santa Teresa 82, Colonia Bosques del Pedregal.



AHMSA, a través de Zamudio Michelsen, nuevamente contrató los servicios de la empresa de Lozoya, el 25 de octubre de 2012. Esta vez el pago fue de 3 millones de dólares por dos estudios inmobiliarios, según refiere el documento.



El primero debía determinar la ingeniería básica y de detalle para llevar a cabo el proyecto del tren interurbano a Toluca y el segundo un plan de logística ferroviaria entre dos instalaciones siderúrgicas y un almacén de materias primas en Coahuila.



Los términos pactados son idénticos al del primer convenio.



En algunos análisis como el elaborado por la empresa Urbanismo y Sistemas de Transporte, es citado un estudio sobre el suburbano que llevó a cabo Grupo Acerero del Norte, al que pertenece AHMSA, sin embargo, no está claro si corresponde a alguno de los contratados a Lozoya.