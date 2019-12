Ahora acusan a embajador mexicano de robar playeras en aeropuerto

Ciudad de México.- Medios argentinos resaltan este domingo que el embajador mexicano en ese país, Ricardo Valero Recio Becerra, quien en días pasado fue capturado en video al intentar llevarse un libro de la librería El Ateneo, también es acusado de intentar sustraer playeras en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.



Según con los medios del país sudamericano, un día después de que se le ordenó regresar a México, Ricardo Valero quiso llevarse sin pagar playeras en el local de Duty Free, ubicado en la terminal aérea de Ezeiza.



También se dio a conocer que el dueño del local presentó la denuncia correspondiente ante el juzgado federal de Lomas de Zamora, donde se abrió un expediente por robo sin violencia.



NO TUVE INTENCIÓN DE ROBAR LIBRO: EMBAJADOR



La secretaria Olga Sánchez Cordero informó que el embajador de México en Argentina, Ricardo Valero Recio Becerra, señalado por llevarse sin pagar un libro, “no tuvo ninguna intención” de llevarse un libro de la famosa librería de “El Ateneo”, de Buenos Aires.



Comentó que luego de platicar con él no está tan convencida que haya sido un hecho premeditado como pareciera verse en los videos.



"Yo tengo mis serias dudas de si él, con todo el despiste del mundo, compró varios cd’s y no pagó el libro y cuando salía de la librería que, por cierto, yo también fui a comprar ‘La Revolución de Nuestras Hijas’, y sonó la alarma”, comentó.



Reiteró que tras esta conversación con el diplomático le da el beneficio de la duda.



"Entonces, yo tengo mis serias dudas si por un libro él puede arriesgar toda una carrera y el prestigio como el que tiene, yo creo que en ese momento como nos puede suceder a alguien, que estemos tomando el yogurt y de repente ‘el yogurt’ sí, aquí está.



"Hablé con él y me dijo ‘no tuve ninguna intención, simplemente pagué los Cd’s y sonó la alarma de un libro’”, eso me comentó.







Con información de Excélsior