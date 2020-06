Ahora en Quintana Roo… Policía reprime y detiene a manifestantes

Escuchar Nota

“La Policía Quintana Roo de Puerto Morelos detuvo esta mañana a cinco personas, dos de ellas extranjeras, para proteger su integridad física durante el inicio de la obra de remodelación del parque principal del Casco Antiguo.



Elementos de la Policía Quintana Roo, para impedir las obras de remodelación que lleva a cabo el gobierno municipal que encabeza la pevemista Laura Fernández Piña.La vocería de la Asociación Civil Puerto Morelos Sustentable informó quey de forma pacífica lograron detener las máquinas.A la par, en los retenes a la entrada del pueblo,, pues el paso estaba cerrado por policías municipales.Alrededor de las dos de la mañana; poco a poco los fueron arrinconando hasta lograr sacarlos de las inmediaciones del parque; algo que fue registrado en videos por ciudadanos que fueron perseguidos por la policía.Los ciudadanos Daniela Zambrano Castello, Elena Monserrat Lastra Pérez, Carlos Hernández Saldaña, María Valentina François Guichoux, Diego Arlia —que— fueron detenidos con evidente abuso de prepotencia, violencia y maltrato, y hasta el momento permanecen detenidos en Seguridad Publica, y algunos no han sido puestos a la disposición del Juez, violando con ello sus derechos humanos.En un comunicado, compartido por la agrupación,, no cuenta con elementos que ayuden a mitigar las elevaciones de temperatura, ni consideraciones de flora local; se pretende pavimentar nuevamente sin tener en cuenta la infiltración de agua para evitar inundaciones y escurrimientos que erosionan la playa.En suma,, así como la evidente falta de transparencia durante todo el proceso de licitación.Por su parte,, respecto de las obras de remodelación de su parque central y argumentó que la detención de los cinco manifestantes, dos de ellos extranjeros, se llevó a cabo para proteger su integridad física.El secretario general del Ayuntamiento, Miguel Ángel Zetina Cuevas, informó queluego de insistir en permanecer en las áreas de trabajo.El encargado de la política interna del municipio recordó que la obra cuenta con la aprobación del Cabildo de Puerto Morelos y con el aval de los habitantes y empresarios del casco antiguo, quienes de manera reiterada solicitaron un mejoramiento de la imagen de la zona, toda vez que el actual equipamiento urbano está en muy malas condiciones.Subrayó queluego de que sus trabajadores empezaron a ser acosados por un grupo de alrededor de 70 personas, entre ellas varios extranjeros y otros con intereses políticos en la localidad.Explicó que. Por tal motivo, fueron puestos a disposición de un juez cívico para que establezca la multa correspondiente y obtengan su libertad.Zetina Cuevas señaló que hay evidencia que los uniformados tuvieron que intervenir para proteger a los cinco manifestantes, tres hombres y dos mujeres, entre los que se encuentra un ciudadano argentino y una francesa.Durante varias horas un grupo de inconformes se dedicó a agredir verbalmente a los policías e incluso arrebató a los trabajadores sus cubrebocas, para luego grabarlos diciendo que no llevaban esos implementos sanitarios en medio de la pandemia por Covid-19.