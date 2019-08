Ahora la meta es llegar a 2% de crecimiento económico: AMLO

En su conferencia de prensa matutina de hoy jueves desde Palacio Nacional, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, al referirse a la economía de México, dijo que se están arreglando las cosas para que haya mayor crecimiento y desarrollo."Lo importante ayer era que íbamos a entrar técnicamente en recesión, pero no fue así. Ahora la meta es llegar al 2% a fines de año. Se están arreglando las cosas para que haya más crecimiento", dijo.Y agregó: “En general vamos bien. Me estoy reuniendo con empresarios de Jalisco, me reuní ayer con Carlos Slim y él está dispuesto a seguir invirtiendo en el país. Él siempre ha manifestado que lo mejor es invertir en México”.AMLO reiteró: “Hay buena relación con el sector empresarial, con los empresarios, con el Consejo Coordinador Empresarial y estoy seguro de que va a crecer la economía además estamos haciendo bien las cosas”.