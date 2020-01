Ahora Mauricio Clark cambia de nombre y se despide del pasado

Escuchar Nota

Hoy, martes 21 de enero, fue el último día de Mauricio Clark. Gracias por todo lo que me diste, pero sobre todo, gracias por todo lo que me quitaste.



Gracias porque a través de tus tropiezos y lágrimas, es como pude conocer el cielo.



Hasta siempre, querido Mauricio Clark. — Franco Clark (@clarketo) 21 de enero de 2020

A partir de hoy, de manera personal y pública, mi nuevo nombre será Franco Clark.



Por vez primera le daré el lugar y el respeto a mi padre terrenal, Fausto Franco, pues tanto le odié que jamás quise identificarme con él.



A pesar de ser mi dolor más grande, querido papá. Te amo. — Franco Clark (@clarketo) 21 de enero de 2020

sigue dando de qué hablar desde hace varios años, pues primero, luego anunció queAhora el también exconductor de Televisa, anunció en su cuenta de Twitter queMediante la red social dijo a sus seguidores que ya no será más Mauricio sinoAgradeció apor todo lo que le dio y lo que le quitó, pero sobre todo lo queAdemás explicó que el nuevo nombre es para darle el respeto a su padre terrenal,Por lo anterior, Clark recibió varios mensajes de apoyo, así como críticas y burlas, señalando que no sabe lo que quiere y que solo desea llamar la atención."Mauricio, valentía para hacerlo y mucha, mucha valentía para decirlo. A varios de los que opinan les duele y no les interesa...", "Franco, mucha fortaleza", "Bienvenido amigo Franco Clark, es un gusto conocerte", fueron algunos de los que apoyan al ahora convertido en Cristo."Caray, qué preguntón amanecí", "¿Te vas a cambiar de sexo? ¿Ahora serás Gloria?", "Ya le pegó la tacha otra vez", entre otros más mensajes subidos de tono.Unos le recordaron lo que dice la Biblia con respecto a honrar al padre y a la madre, otros lo felicitaron por "abrazar" el nombre de una personas que odió, pero que ahora está en paz con él y muchos más le aplaudieron su capacidad de perdonar. Mientras que otros se mofaron e insultaron por medio de memes y gifs.