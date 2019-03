Ahora mi único partido es México, asegura AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que, a pesar de la ausencia del gobernador Martín Orozco en el acto, se trabaja de manera coordinada con los gobiernos estatales y municipales, y pidió a los asistentes respetar a las autoridades pues desde ahora su único partido es México.Tras recordar que habrá elecciones en el estado, dijo: "ya pedí permiso a mi partido y ya no tengo, ahora que soy presidente, partido. Ahora mi único partido se llama el pueblo de México".Expuso que si el gobernador no asistió al acto fue porque "llegamos al acuerdo de que era mejor por lo que ha venido pasando, no prestarnos a un mal rato, que era mejor actuar con prudencia, pero aprovecho para decirles que el gobernador se ha portado respetuoso con nosotros y le pido que respetemos a las autoridades"."No perdemos nada respetándonos unos a otros, ya pasó el tiempo de las confrontaciones. La Cuarta Transformación es también la reconciliación de los mexicanos, es amor al prójimo, nada de odios, nada de rencores", dijo en el acto donde anunció la creación de dos nuevas universidades públicas en el estado.