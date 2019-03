Ahora Morena va en contra de calificadoras

El grupo parlamentario de Morena en el Senado presentará este jueves una iniciativa para que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) esté obligada a decretar la revocación a las agencias calificadoras cuando sus evaluaciones “atenten de manera deliberada contra la estabilidad financiera”, anunció el senador Salomón Jara.El vocero de la bancada mayoritaria explicó que la propuesta contempla reformar el artículo 340 de la Ley del Mercado de Valores, el cual actualmente establece que la CNBV, con el acuerdo de su Junta de Gobierno y previa audiencia del interesado, “podrá decretar” la revocación de la autorización para organizarse y operar como institución calificadora de valores .“Queremos proponer a la CNBV que ahora tenga la facultad y la obligatoriedad de decretar la revocación de la autorización para organizarse, de operar como institución calificadora de valores, cuando estas indicaciones presenten evaluaciones o calificaciones que no se apeguen a los principios de independencia, objetividad, rigurosidad, autenticidad, veracidad, integridad y transparencia o se atente de manera deliberada contra la estabilidad financiera de los mercados o contra alguna empresa o sector determinado”, aseveró.En respuesta, el senador del PAN Gustavo Madero afirmó que los morenistas muestran su desconocimiento de cómo operan las calificadoras, pues las más importantes son globales y no están sujetas a legislación de un país.“No entienden, no tienen ni la más remota idea de lo que están diciendo, estas calificadoras son especialistas en medición de riesgos en pagos de ciertos financiamientos, de pago de deuda, qué tanta capacidad va a tener un emisor para hacerle frente a compromisos financieros”, comentó.Por su parte, Carlos Urzúa, secretario de Hacienda y Crédito Público, pidió no hacer una tormenta en un vaso de agua ante la disminución de la perspectiva crediticia de México de Standard & Poor’s (y antes Fitch y Moody’s) y a la economía del país por parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).“Esto de las agencias hay que tomarlo con un granito de sal, no bajaron las calificaciones, bajaron nada más las perspectivas eso es todo, no hay que hacer una tormenta en un vaso de agua”, dijo.