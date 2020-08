Ahora puedes bailar en Snapchat con filtros de Realidad Aumentada

Escuchar Nota

Hace unos días te dimos a conocer que Snapchat agregaría una amplia biblioteca de música para que usuarios pudieran realizar videos sin preocuparse por los derechos, algo similar a lo que ofrece TikTok.La red social ha actualizado su plataformapara que los artistas y desarrolladoresBásicamente se trata de dos plantillas: Disparadores de cuerpo completo y Archivos adjuntos de cuerpo completo que pueden mostrar varios efectos según lo que el usuario esté haciendo dentro del marco de video.Cabe resaltar que, hasta ahora, los usuarios de Snapchat contaban con una herramienta capaz de rastrear ocho puntos en la parte superior del cuerpo pero, con esta actualización ahora la tecnología reconoce 18 puntos, incluidas las rodillas y los tobillos del usuario.Si bien la función no está limitada a algún tipo de contenido, su uso obvio son los pasos de baile, una de las categorías gracias a las cuales TikTok se volvió tan popular entre los usuarios. Por lo que se especula que, ahora que la app china está en problemas en Estados Unidos, Snapchat está agregando opciones para quedarse con parte de sus usuarios.Por ejemplo, la posibilidad de ingresar a mini apps con diversas funciones sin tener que salir de la plataforma. Entre las opciones ya disponibles están: un servicio de meditación llamado Headspace; Flashcards, una herramienta pensada para estudios en conjunto; un servicio de mensajería interactiva cuyo nombre es Prediction Master; y Let's Do It, una mini aplicación desarrollada por Snap que permite a los usuarios tomar decisiones en conjunto con sus amigos.También anunció que pronto se podrá agregar música antes o después de la captura de las fotografías o videos para lo cual cerraron un acuerdo con compañías de la talla de Warner Music, Universal Music, Merlin y otros. También destacó que cuando los usuarios reciban uno de los nuevos Snaps con música, podrán deslizar hacia arriba para ver la carátula del álbum, el título de la canción y el nombre del artista. Además habrá un enlace llamado "Reproducir esta canción" que, al darle clic, abrirá una nueva pestaña en plataformas como Spotify o Apple Music para escuchar el clip completo.Una de las novedades que más está llamando la atención de la plataforma, y que se habilitó esta misma semana, es un nuevo filtro que reconoce a los perros y los convierte en un lindo personaje de caricaturas, al estilo Disney. Snapchat ya cuenta con diversos filtros para jugar con el rostro de los humanos y las mascotas. Pero ahora lanzó Cartoon Face que es capaz de reconocer a tu amigo de cuatro patas para agregarle, virtualmente, características que lo harán verse aún más adorable.Para utilizar este filtro lo único que se necesita es contar con la última versión de la aplicación. Si no la tienes, está disponible como descarga gratuita para dispositivos iOS y Android. Si es la primera vez que la utilizas deberás realizar un registro. Luego, solo debes ir al menú que dice "Discover", al darle clic te aparecerá un buscador, ahí escribe Cartoon Face, dale clic en aceptar y listo, ahora solo ve por tu peludo amigo para comenzar a jugar.