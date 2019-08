Ahora sufren extorsiones familias de desaparecidos

Cargar con la ausencia de familiar desaparecido es una pesadilla, pero que los extorsionen con el fin de darles información hace que su víacrucis terrenal se más pesado.Así lo dieron a conocer integrantes del colectivo Grupo VIDA, quienes informaron que se tiene el reporte sobre personas que se hacen pasar por miembros de este colectivo y que piden dinero a cambio de realizar investigaciones o rastreos.Ante el hecho, el fiscal General del Estado, Gerardo Márquez, señaló que no tienen denuncias al respecto, sin embargo, es una práctica que se debe denunciar, por lo que exhortó a las víctimas a interponer la denuncia cuando sucedan este tipo de casos.“Tuvimos un caso en donde un familiar de una persona no localizada y un menor no localizado que pedía auxilio para que le apoyaran en la localización, no obstante, le llamaron para decirle que ya los habían encontrado y que les proporcionara alguna cantidad de dinero, al final no era cierto”, dijo.Señaló que con el objetivo de disminuir estos casos es necesario reportar los números y las personas realizan estas prácticas.Toma protestaPara dar continuidad a los trabajos, al diálogo y apoyo de las víctimas por desaparición, el gobernador Miguel Riquelme Solís encabezó la reunión plenaria con todos los colectivos de familiares de personas desaparecidas de Coahuila.En la reunión tomó de protesta y se instaló el Consejo Ciudadano de la Comisión Estatal de Búsqueda, representada por un miembro de cada uno de los colectivos.En la sesión se dio seguimiento a los acuerdos establecidos, así como lectura de avances y acciones de las diversas mesas de trabajo.Se dio a conocer que el estado será sede del Foro Nacional del Programa Nacional de Derechos Humanos: Memoria, Verdad y Reparación, el próximo 27 de agosto.Asimismo, el Gobierno del Estado apoyará con 15 becas para familiares en la Especialidad de la Academia Interamericana de Derechos Humanos y se designó a Juan López Villanueva como miembro del GAT.Por otra parte, Rainer Hunle, exintegrante del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada, presentó el documento los Principios Rectores para la Búsqueda de Personas Desaparecidas, ante autoridades y organizaciones civiles, donde se detallan los nuevos lineamientos internacionales para atender el problema que en Coahuila representa 2 mil 38 personas oficialmente sin encontrar desde 2014.