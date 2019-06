Ahora ya puede textear al 911 en Texas

Ahora ya se pueden textear mensajes a la línea de emergencia regional 911 y la persona será ubicado para enviarle auxilio, si la víctima no puede hablar por encontrarse grave, impedido de articular palabra, está oculto o no desea que el ofensor se dé cuenta por tenerlo frente a sí o cercano y podría delatarse si escucha su voz, entonces la persona en apuro, puede teclear mensaje de texto.Son cuatro condados de cobertura (Webb, Jim Hogg, Zapata y Starr), por parte de la ciudad de Laredo que presta este servicio regional a través de lo que se llama Administrador del Concilio de Desarrollo Gubernamental del Sur de Texas (STDC).El programa de área, lo maneja el gobierno de Laredo y ya está disponible el servicio de texto al 911, para quien en la emergencia de accidente o en el peligro, no pueda hablar, no desee que se escuche su voz, pues podría llamar la atención de una persona peligrosa.Simplemente hay que enviar un mensaje de ubicación, si se va en carretera o se está en un lugar apartado, o en una ciudad desconocida, si un niño es plagiado, si una mujer está secuestrada en una habitación o un baño y no desea que el hombre amenazante se dé cuenta que está pidiendo auxilio o que se escuche la voz de la despachadora o radio operadora, cuestionándole a través de la línea del teléfono”, dijo Rafael Benavides, vocero del Gobierno Municipal de Laredo.Escribir un corto texto y oprimir “enviar” (send), una vez enviado el texto el sistema 911 responderá automáticamente con un mensaje un texto, preguntando la dirección en que la persona está o una ubicación cercana.Además, empezará un contacto silencioso (textual) entre la posible víctima y el despachador.“Es importante citar que solo en una verdadera emergencia se puede utilizar este servicio, en una situación de urgencia, cuando alguien no está disponible a hablar, a manifestarse con la voz”, dijo Benavides.Si una persona es sorda o muda, o con dificultad para escuchar, o no puede hablar por algún impedimento de salud, no puede usar la voz porque le escuchará el presunto atacante o agresor.El sistema 911 es una alternativa silenciosa, si un niño es plagiado, si hay un hombre armado en un lugar público, un tirador amenazante en un banco, un edificio, una escuela o centro comercial, o bien en un caso de abuso doméstico.“Cuando texteen, se necesita que tecleen su ubicación, una dirección, algo que ubique al despachador para enviar ayuda oficial, si pueden comuniquen el motivo de su emergencia, todo con lenguaje simple, no abreviaciones ni modismos.