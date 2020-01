Ahorran 7 mil mdp en medicamentos

Ciudad de México.- Mediante el proceso de consolidación de medicamentos y materiales de curación, para 2020 se logró un ahorro de 7 mil 344 millones de pesos, informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).



El proceso de licitación puso en juego 632 claves de distintos medicamentos y mil 143 claves de materiales de curación.



Mediante un proceso de investigación de mercado considerando referencias nacionales e internacionales, se asignaron 602 claves de medicamentos, con un ahorro de 2 mil 847 millones de pesos.



Además, a través de una subasta electrónica, donde proveedores compitieron para ofertar los precios más bajos, se asignó la compra de 30 medicamentos. Este proceso generó ahorros por 768 millones de pesos, reportó Hacienda.



Para la compra de materiales de curación se realizaron estudios de mercado y se asignaron las compras a los proveedores de mejor precio.



Por las 471 partidas asignadas se lograron ahorros por 3 mil 727 millones de pesos, reportó la SHCP.



A pesar de los ahorros, sólo se logró colocar el 65 por ciento de las claves de medicamentos y el 37 por ciento de los materiales de curación.

En el caso de los materiales de curación, el 33 por ciento de las claves se declaró desierta al no recibir propuestas y el 30 por ciento de las claves con propuesta no cumplieron con los requisitos solicitados.



Para las claves desiertas, tanto para medicamentos como materiales de curación, se buscará durante el mes de enero se realizará un análisis para determinar los motivos por los que las compras del Gobierno no fueron atractivas, se afirmó.



Se identificará si es necesario buscar la importación de los insumos o si pueden ser sustituidos por otros igualmente eficaces.



