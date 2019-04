AI exige que Enrique Alfaro se disculpe por feminicidios

La organización Amnistía Internacional exigió al gobernador Enrique Alfaro disculparse por los feminicidios que han ocurrido en Jalisco durante su mandato.La coordinadora de análisis en incidencia política de la organización explicó que la disculpa significaría que el gobierno de Alfaro asume su responsabilidad en los feminicidios, con énfasis en el asesinato de Vanesa Gaytán, ocurrido frente a la residencia oficial del emecista.“(Esto provocará) desplegar una política que verdaderamente logre garantizar la vida de las mujeres y no solamente mejorar la sanción de los feminicidios, sino empezar a pensar en una política preventiva”, dijo en rueda de prensa.Ya han pedido que se disculpenNo sólo al gobierno de Alfaro le han pedido disculparse por malas atenciones a un caso de violencia familiar.La muerte de Alondra “N”, ocurrida el 10 de marzo de 2017, provocó que la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitiera la recomendación 6/2019, donde exigía que la Fiscalía General del Estado se disculpara por omisiones en la salvaguarda de la vida de Alondra. También se pidió hacer un memorial para las víctimas de feminicidio.El caso de Vanesa ha estado plagado de irregularidades, pues se dio a conocer que la mujer contaba con medidas de protección, que no fueron suficientes para salvarle la vida. Además fue asesinada frente a Casa Jalisco con todos los funcionarios de primer nivel reunidos en en el sitio.El caso de Vanesa ha estado plagado de irregularidades, pues se dio a conocer que la mujer contaba con medidas de protección, que no fueron suficientes para salvarle la vida. Además fue asesinada frente a Casa Jalisco con todos los funcionarios de primer nivel reunidos en en el sitioEn Jalisco, en los últimos 3 años, han sido asesinadas 4 mujeres con órdenes de protección. Las organizaciones creen que podría haber más casos que no han salido a la luz.