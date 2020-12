Airbnb realiza trámites para llegar a la Bolsa Mexicana de Valores

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Airbnb, plataforma en línea mediante la que se ofrecen servicios de hospedaje; China Resources Mixc Lifestyle Services Limited, compañía que ofrece servicios de administración de propiedades residenciales y comerciales; y Contextlogic Inc, empresa que opera la plataforma de comercio electrónico en línea "wish", están en trámites para iniciar operaciones en el mercado de valores mexicano, mediante el Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC).



De acuerdo con la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), la información disponible en el mercado de origen o de cotización principal de cada una de las tres compañías registra que han revelado en forma periódica, suficiente y oportuna.



Asimismo, las compañías han proporcionado información relativa a su situación financiera, económica, contable, jurídica y administrativa requerida en su mercado de origen, incluyendo la relativa a eventos relevantes, y no se encuentran con incumplimientos en la regulación aplicable en el mercado en el que cotizan sus valores.



El mercado de origen de Airbnb es la bolsa de valores Nasdaq; de China Resources Mixc Lifestyle Services Limited es Hong Kong Stock Exchange; y de Contextlogic Inc también es Nasdaq.



Adicionalmente, Ceridian HCM Holding Inc., un proveedor estadounidense de software y servicios de recursos humanos; y Black Iron Inc., una empresa canadiense de exploración y desarrollo de mineral de hierro, presentaron a la BMV una solicitud de listado para operar en el SIC.



El SIC es una plataforma creada por la BMV que permite invertir en acciones y Exchange Traded Funds (ETF’s), cuyos valores fueron listados en otras partes del mundo.



Información por Milenio