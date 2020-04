Aire acondicionado ayuda a propagar el coronavirus

Escuchar Nota

“La dirección del flujo de aire fue consistente con la transmisión de gotas” , indican los especialistas y agregan que “para evitar la propagación del virus en los restaurantes, recomendamos aumentar la distancia entre las mesas y mejorar la ventilación”.



Nuestro estudio fue aprobado por el Comité de Ética del Centro de Guangzhou para el Control y Prevención de Enfermedades”.

El(CDC) publicó un estudio preliminar en el que asocia al uso del aire acondicionado en un restaurante de China al contagio de coronavirus.El estudio publicado en la web del CDC , junto a un boceto que ayuda a comprender la hipótesis, indica que “del 26 de enero al 10 de febrero de 2020, un brote de la nueva enfermedad por coronavirus (Covid-19) de 2019 afectó a 10 personas de tres familias (familias A – C, ) que habían comido en el mismo restaurante con aire acondicionado en Guangzhou, China.Una de las familias acababa de viajar desde Wuhan , provincia de Hubei, China. Realizamos una investigación detallada que vinculó estos 10 casos.Según la investigación, “el 23 de enero de 2020, la familia A viajó desde Wuhan y llegó a Guangzhou. El 24 de enero, el paciente de caso índice (paciente A1) almorzó con otros tres miembros de la familia (A2 – A4) en el restaurante X. Otras dos familias, B y C, se sentaron en las mesas vecinas en el mismo restaurante. Más tarde ese día, el paciente A1 experimentó aparición de fiebre y tos y fue al hospital. Para el 5 de febrero, un total de otros nueve (cuatro miembros de la familia A, tres miembros de la familia B y dos miembros de la familia C) se habían enfermado con” .“La única fuente conocida de exposición para las personas afectadas en las familias B y C fue el paciente A1 en el restaurante. Determinamos que el virus se había transmitido a un miembro de la familia B y un miembro de la familia C en el restaurante y que más infecciones en las familias B y C eran el resultado de la transmisión dentro de la familia”, detalla el estudio.Sobre el restaurante, los especialistas del CDC informan queLas familias A y B se sentaron cada una durante un período superpuesto de 53 minutos y las familias A y C durante un período superpuesto de 73 minutos. La salida de aire y la entrada de aire de retorno para el aire acondicionado central se ubicaron sobre la tabla C (panel B).De acuerdo a la reconstrucción, la fecha clave para el brote en el local gastronómico fue el 24 de enero, cuando “un total de 91 personas (83 clientes, ocho miembros del personal) estaban en el restaurante. De ellos, un total de 83 habían almorzado en 15 mesas en el tercer piso. Entre los 83 clientes, 10 se enfermaron con COVID-19; los otros 73 fueron identificados como contactos cercanos y en cuarentena durante 14 días.Durante ese período, no se desarrollaron síntomas, y las muestras de frotis de garganta de los contactos y seis muestras de frotis del acondicionador de aire (tres de la salida de aire y tres de la entrada de aire) fueron negativas para el coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo severo por transcripción inversa PCR”.Del examen de las posibles rutas de transmisión, los investigadores concluyeron “que la causa más probable de este brote fue la transmisión de gotas . Aunque el paciente índice (paciente A1) estaba asintomático durante el almuerzo, se ha informado de transmisión presintomática. Dados los períodos de incubación de la familia B, el escenario más probable es que los tres miembros de la familia B fueron infectados directamente por el paciente A1”.Sin embargo, los especialistas del CDC aclaran que “no podemos excluir la posibilidad de que los pacientes B2 y B3 hayan sido infectados por el paciente B1, el primer miembro de la familia B que se enfermó. Para la familia C, un posible escenario es que tanto los pacientes C1 como C2 fueron infectados por el paciente A1; otro escenario es que el paciente C1 adquirió la infección mientras cuidaba al paciente C2, a partir del 27 de enero”.. Las gotas respiratorias más grandes (mayores a 5 µm) permanecen en el aire solo por un corto tiempo y viajan solo distancias cortas, generalmente menores a 1 metro. Las distancias entre el paciente A1 y las personas en otras mesas, especialmente las de la mesa C, fueron todas mayores a 1 metro. Sin embargo, un fuerte flujo de aire desde el aire acondicionado podría haber propagado gotitas de la mesa C a la mesa A, luego a la mesa B y luego a la mesa C “.Los investigadores del CDC admiten que “nuestro estudio tiene limitaciones” porque “no realizamos un estudio experimental que simule la ruta de transmisión aérea. Tampoco realizamos estudios serológicos de miembros de la familia asintomáticos negativos en muestras de hisopos y otros comensales para estimar el riesgo de infección”.No obstante, afirman que el aire acondicionado ayudó a la propagación del coronavirus en este restaurante de China. “Concluimos que en este brote, la transmisión de gotitas fue provocada por la ventilación con aire acondicionado. El factor clave para la infección fue la dirección del flujo de aire. Es de destacar que el paciente B3 era afebril y el 1% de los pacientes en este brote eran asintomáticos, proporcionando una fuente potencial de brotes entre el público”.El estudio finaliza con una recomendación a tener en cuenta en un eventual finalización de la cuarentena obligatoria: “Para evitar la propagación de Covid-19 en restaurantes, recomendamos fortalecer la vigilancia de monitoreo de temperatura, aumentar la distancia entre las mesas y mejorar la ventilación”.