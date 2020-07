Aísla Salud a paciente que se fugó del Hospital General de Saltillo

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- El mediodía de este sábado, un hombre sospechoso de Covid-19 se escapó del Hospital General de Saltillo, antes de que el personal de salud le hiciera la prueba para detectar el virus e internarlo en el sanatorio.



De acuerdo con la Secretaría de Salud de Coahuila, el hombre fue a consulta médica como sospechoso de contagio, aunque hasta el momento no se ha podido confirmar como portador del coronavirus.



En el Hospital General, los trabajadores de la salud que atendieron al fugitivo, le pidieron que se pusiera una bata porque debían internarlo, aunque no alcanzaron a cumplir el procedimiento porque se escapó corriendo de las instalaciones.



El paciente salió en bata por la puerta donde se encuentra el área de informes del hospital y se subió a una camioneta que tenía en el estacionamiento. A la vista de todos, el hombre huyó antes de ser ingresado.



Las autoridades sanitarias tomaron la fuga como una alta voluntaria y no lo impidieron, aunque esto provocó pánico entre algunas personas que estaban esperando en la sala de informes, donde lo vieron pasar semidesnudo.





Interpondrán denuncia por daños al hospital



La Secretaría de Salud de Coahuila interpondrá una denuncia en contra de quienes el pasado viernes agredieron al personal de salud del Hospital General, específicamente a quienes laboran en el área Covid.



“La Secretaría exige un alto total a la violencia hacia todo nuestro personal de salud, quienes en este momento de crisis son los que con valentía enfrentan la pandemia por Covid, así como a la propia infraestructura médica en todo el estado”, informó la dependencia.



Durante el ataque que perpetró la familia de Víctor Manuel Abundis Chaires, paciente fallecido por coronavirus, a las instalaciones del sanatorio, hubo destrozos a los cristales del ingreso al área de atención a la pandemia.



Con el ataque y los daños a la infraestructura y al personal se puso en riesgo no solamente a los médicos, sino también al resto de personas que se encuentran dentro de las instalaciones recibiendo tratamiento y quienes estaban afuera esperando a sus familiares.







Imposible retener a paciente fugado



El hombre que el sábado se fugó en bata de las instalaciones del Hospital General, fue localizado horas después por la Jurisdicción Sanitaria con sede en Saltillo, debido a que quedó pendiente su prueba de coronavirus.



Además, las autoridades sanitarias implementaron el protocolo de aislamiento social para el paciente y su familia, mientras se obtienen los resultados de la prueba.



La Secretaría reconoció que no tiene capacidad legal para retener en un hospital Covid a un contagiado o sospechoso de contagio, a pesar del riesgo que su falta de atención significa para el bienestar colectivo.



En Coahuila no hay ninguna reglamentación que genere multa o detención de un contagiado o sospechoso de contagio que no admite la cuarentena, sino solamente castigos a negocios que incumplen reglas de distanciamiento social y ciudadanos que no portan cubrebocas.



En otras entidades como Yucatán, las personas que presentan síntomas del Covid-19 y no se aíslan pueden recibir hasta tres años de prisión por poner en riesgo el bienestar general.



Decenas de usuarios en las redes sociales manifestaron su preocupación por el acontecimiento, mientras que otros aprobaron la conducta del fugitivo.



“Pues que si regresa muriéndose que no lo atiendan, al fin y al cabo no le importa su salud ni la de los demás”, escribió Jessica González.



“Si es sospechoso tiene que estar en su casa, la mayoría de los casos se alivian en casa, solo si tienes problemas de salud se te complica y si en dado caso necesitas, hay hospitalización, no solo por ser sospechoso”, opinó Juan Reyes.



“Pues ojalá sea responsable y se aísle en lo que se alivia”, pidió Ana Luisa Leza Hilario;