Aíslan en prisión a Harvey Weinstein por presunto contagio de coronavirus

Nueva York.- Harvey Weinstein, el ex-productor cinematográfico condenado a 23 años en prisión por varios delitos sexuales, fue aislado en la Correccional de Wende, Nueva York, por presuntamente dar positivo a una prueba de coronavirus.



Funcionarios de la prisión fueron los que revelaron el contagio de Weinstein, quien cumplió 68 años el jueves pasado, informó el sitio estadunidense The Daily Beast (TDB), que a su ver citó un artículo del Niagara Gazette, un periódico local de Albany.



El texto del Niagara señala que sus fuentes revelaron el caso del ex-productor de forma anónima, ya que no estaban autorizadas para hablar sobre la condición de Weinstein. TDB consultó Juda Engelmayer, vocero de Weinstein, quien señaló que su equipo "todavía no ha escuchado algo".



Por su parte, la revista de entretenimiento Variety contactó a Michael Powers, presidente de un sindicato de trabajadores de seguridad en Nueva York. Powers no quiso confirmar si Harvey está infectado, pero sí señaló que "no hay mejor caldo de cultivo para la propagación de este virus que un espacio cerrado".



Condenado por agresiones sexuales



El 11 de marzo de 2020, el juez de la Corte Suprema de Nueva York, James Burke, condenó a 23 años de cárcel a Weinstein, quien fue declarado culpable de agresión sexual y violación.



Esto después de que un jurado culpó al ex-productor de acto sexual criminal en primer grado contra la asistente de producción Mimi Haley y de violación en tercer grado contra la aspirante a actriz Jessica Mann.



Con información de Milenio