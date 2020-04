Aíslan a Monclova por Covid-19

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- La noche de este Viernes Santo, el Gobierno de Monclova, en coordinación con fuerzas estatales y federales, cerró los límites con la ciudad conurbada de Frontera.



En un cambio de estrategia para evitar el flujo de tráfico al interior de la Capital del Acero, la Policía Municipal apostó vehículos oficiales sobre el bulevar Benito Juárez para impedir el paso de los vehículos de cualquier tipo.



La Guardia Nacional instaló tapones vehiculares en al menos tres calles más para impedir el ingreso de vehículos, y la Policía Civil de Coahuila apoyó con el cierre de otras tres calles, el resto fueron tapadas con el esfuerzo de Protección Civil y la Municipal.



La molestia de los ciudadanos fue evidente, sin embargo, las autoridades sostienen que se había registrado un alto número de personas con síntomas similares a los del Covid-19 intentando ingresar a Monclova.











Más flitros



Para ingresar a Monclova, la “Wuhan Mexicana”, es necesario pasar por alguno de los cinco filtros sanitarios que la aíslan del resto de la Región Centro de Coahuila.



Estos filtros son el termómetro de una zona asustada por las condiciones que imperan en las calles y los hospitales.



Durante los últimos días, lo que estos retenes sanitarios miden no dan buenas señales para la región.



De acuerdo con Ramos Pérez, los tres filtros ubicados en las salidas y entradas hacia los municipios de Frontera y Candela han registrado diariamente a personas con algún síntoma similar a los que provoca el Covid-19.



“Hemos detectado a bastante gente que trae temperatura y se les han tomado sus datos y por medio del Departamento de Salud se les ha dado seguimiento, y es parte importante de la concientización porque la gente no puede andar en la calle como si esta emergencia no existiera, las principales detecciones son en Frontera, Candela y el lado norte”, declaró el titular de Protección Civil.



Aunque las cifras oficiales concentran más de la mitad de los casos estatales de nuevo coronavirus en la ciudad de Monclova, 85 hasta ayer al mediodía, los filtros indican que toda la región se encuentra en riesgo.



Los municipios de Frontera, Candela y Castaños registran a personas con síntomas que son vinculados con los servicios de salud, sin embargo, depende de ellos la asistencia al médico porque las autoridades de los filtros no pueden obligarlos, ni tampoco negarles el paso hacia la ciudad.