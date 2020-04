Aislinn Derbez habla de sus problemas con Mauricio Ochmann

Escuchar Nota



"Después de 30 horas de labor de parto en casa, nada más no pude dilatar (...) Tuve un parto en el hospital bastante caótico, y terminó pasándome todo aquello que no quería que me pasara", dijo.

"Son tantas cosas importantes que perdemos y preferimos meternos a Instagram para relajarnos y distraer nuestro cerebro con algo que no nos haga pensar mucho, que no nos haga sentir mucho", mencionó.

.-no deja de estar en el ojo del huracán desde que anunció en sus redes sociales su rompimiento con. Luego de declarar que ahora ve a su ex pareja como un hermano, la actriz reconoció que desde que se conocieron les costaba trabajo conectar, pues la comunicación era difícil dado que tienen creencias y pensamientos demasiado diferentes.Tras los problemas que enfrentaban,aseguró que buscó ayuda terapéutica para poder tener una mejor relación con, padre de su hijaAsimismo,contó que no se sentía lista para ser madre y que una de las cosas que más temía era vivir una separación, pues creía estaría casada para toda la vida, pero la situación fue muy distinta.La actriz contó que cuando quedó embarazada, ella ytomaron varios cursos, entre ellos uno sobre cómo tener un parto en casa, pues no quería cometer errores ni pasar malas experiencias como otros miembros de su familia.Durante esta primera edición de su podcast, la actriz reconoció que le ha costado trabajo encontrarse consigo misma desde que se convirtió en mamá, pues no encontraba "espacios de calidad" para reflexionar sobre sus emociones, problemas y sentimientos.Información por Milenio