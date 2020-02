¿Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann están separados?

Escuchar Nota

La poca interacción que ha habido últimamente en redes sociales entreha desatado una serie de rumores sobre su matrimonio.Desde el inicio de su relación ambos compartían fotos de ellos o momentos que compartían con su hijaDespués del estreno de, razón suficiente para que empezara la especulación sobre el fin de una de las parejas favoritas del espectáculo., haciendo que estas teorías sobre su posible distanciamiento se hicieran más recurrentes.No hizo falta que ninguno de los dos famosos aclarara la situación, pues recientemente Aislinn compartió a través de su cuenta de Instagram un paseo con su pequeña Kailani y su esposo Mauricio.Recientemente la actriz estrenó su propia línea de cuidado personal amigable con el ambiente, cosa que seguramente le está tomando tiempo.Pero en realidad no deberíamos asumir que las parejas que no publican su vida en redes sociales tienen algún problema, todo lo contrario, las redes sociales son personales y nadie debería cuestionarlo.Recientemente la actriz estrenó su propia línea de cuidado personal amigable con el ambiente, cosa que seguramente le está tomando tiempo.Pero en realidad no deberíamos asumir que las parejas que no publican su vida en redes sociales tienen algún problema, todo lo contrario, las redes sociales son personales y nadie debería cuestionarlo.Incluso la misma Aislinn ha dejado dicho en otras ocasiones que no debemos creer todo lo que vemos en redes sociales.