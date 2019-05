Ajax sigue sorprendiendo en Champions

Ajax tiene de cabeza a toda la Champions League.La escuadra de Amsterdam, atrevida, posesiva con la pelota y contundente con las pocas oportunidades que dispuso, superó 1-0 al Tottenham, lo desesperó y lo dejó atrás en el partido de ida de las Semifinales.La mínima ventaja con la que encarará el choque en casa se creó gracias a un tanto de Donny Van de Beek al 15’, una primera parte en la que llevó todo el peso con la pelota y unos segundos 45 minutos de soportar los embates del local.Minutos y minutos de toque y posesión ante la sorpresa del Tottenham, que no salía de su asombro al ver el descaro del Ajax.Hakim Ziyech filtró un pase desde la frontal a Van de Beek. El holandés controló el balón, al borde del fuera de juego, y le tiró dos amagues a Hugo Lloris, suficientes para lanzarle al suelo y definir a placer.El 1-0 no retrasó al Ajax, que lo siguió intentando, mientras que el Tottenham encontró su única vía en un Fernando Llorente, aguantando el balón y disparando en cualquier oportunidad.Pero el Tottenham asustaba más por el ambiente, que por el juego porque sus llegadas eran contadas y muchas veces inertes, muertas ya de antemano por la poca pólvora de no contar ni con Heung-min Son ni con Harry Kane.De momento, Ajax se marchó con otro escenario conquistado y otro paso dado hacia la Final.