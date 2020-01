Ake Loba no será de Cruz Azul, será de Monterrey

Ciudad de México.- La realidad es que el romance entre Ake Loba y el Cruz Azul nunca fructificó. Muchos se quisieron anticipar, el futbolista hasta se hospedó en el hotel donde Cruz Azul se concentra tradicionalmente, había disposición, pero también mucha ambición de distintas partes: La Universidad de San Martín, equipo peruano que tiene un porcentaje de sus derechos. Tigres, que llevaba mano para firmarlo, pero al final no lo hizo y su promotor, el australiano Vlado Bozinoski.



Entre todos elevaron el precio del de Costa de Marfil hasta en 10 millones de dólares y Cruz Azul dijo no, ya no le entro.



Pero quien sí parece que le va a entrar es Monterrey. Los Rayados, el actual equipo campeón del futbol mexicano, no quiere dormirse en sus laureles y ante la posible salida de Dorlan Pabón a la Major League Soccer, se acercó al africano y parece que ya se llegó a un acuerdo.



Ahora el nombre que suena es el de Jordy Caicedo, ecuatoriano de 22 años que juega en el EC Vitoria de la Segunda División de Ecuador y que en estos seis meses apenas hizo seis goles.



Así que la gestión de Jaime Ordiales no comienza nada bien.



