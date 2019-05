Al alza consultas y terapias en UBR

En la Unidad Básica de Rehabilitación se atiende un promedio de 36 consultas de medicina interna, 59 consultas de rehabilitación física, 170 consultas en medicina general y 422 terapias, destacó la directora Karla Fabiola Penilla Izaguirre.Agradeció el total apoyo del alcalde Antero Alvarado Saldívar, ya que las consultas son 100 por ciento gratuitas a los pacientes y a las familias que no cuentan con los medios económicos para acudir con un médico particular, sean o no derechohabientes.Está el caso de las consultas los lunes y miércoles por el especialista en medicina interna, doctor Tomás Solís Cortez, en el horario de las 4:00 a 6:00 de la tarde.“El alcalde está preocupado por la salud de la ciudadanía y a él se le debe la iniciativa de invitar a un médico internista”.En Allende se han elevado las enfermedades cronicodegenerativas en los adultos mayores, como la diabetes y la hipertensión.Indicó que en cuanto a rehabilitación y terapias se cuenta con el apoyo de cinco terapeutas para atender la creciente demanda de pacientes con problemas en diferentes partes del cuerpo.“Contamos con todo el equipo y aparatos modernos de electroestimulación, hidroterapia, diatermia, rayos láser, ultrasonido, anatomotor, el área de estimulación temprana para atender a niños con parálisis cerebral”, indicó.Los pacientes son de todas las edades, desde niños con capacidades diferentes, jóvenes fracturados por alguna actividad deportiva, embolias en los adultos mayores y parálisis facial, y acuden no solamente de Allende, sino de los municipios vecinos de la región.