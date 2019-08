Al alza enfermedades venéreas

A raíz de la elevada incidencia de enfermedades venéreas transmitidas por personas dedicadas a la prostitución sin control sanitario, el Departamento de Salud aplicará medidas preventivas en los negocios denominados ladies bar y en la vía pública.Eva Muñoz López, directora de salud municipal, manifestó que derivado de lo anterior seguridad pública, inspectores de antros y médicos municipales realizarán visitas frecuentes para revisar si las sexoservidoras cuentan con su tarjeta de salud.Dijo que la mayoría de las mujeres que acuden los fines de semana a fichar en los antros y a ofrecer sus servicios sexuales son foráneas, procedentes de la región y del interior del estado.Muchas de ellas no han pasado por el proceso de revisión sanitaria y no cuentan con el permiso o la tarjeta expedida por el médico o la dependencia que se encarga de verificar si padecen o no de una enfermedad contagiosa.“Vamos a ejercer un estricto control en todas las mujeres que vienen de otras ciudades para exigirles su cartilla de salud antes de que operen en los diferentes centros nocturnos dedicados a ello”.Informó que tiene conocimiento de una incidencia cercana del 35 por ciento de población masculina de Allende que ha sido atendida en el sector salud por diferentes enfermedades venéreas.Sin embargo, dijo desconocer si existen casos de sida o del Virus de Papiloma Humano, por lo que se tomarán las acciones necesarias para evitarlo.Precisamente en reciente reunión con los integrantes del Comité de Salud Municipal conformada por la Secretaría de Salud, DIF, Pronnif, Instancia de la Mujer y otras dependencias relacionadas, se acordó atender esta problemática y atacarla con medidas preventivas.Por cuanto hace al municipio, finalizó la directora de salud, los inspectores de alcoholes, médicos municipales y elementos de seguridad tienen instrucciones de solicitar la cartilla de salud a las sexoservidoras y en caso de de negarse o no mostrarla, no se les permitirá el ingreso a ningún antro y podrían ser arrestadas en la vía pública si son sorprendidas en su oficio.