Al alza generación de empleos en PN

A los integrantes del Consejo de Desarrollo Económico les fue informado que hasta el último día de marzo se generaron 316 nuevos empleos en la ciudad, señaló Javier Beráin, al sostener que se viene dando cumplimiento a la meta fijada de mil 500 para el presente año, además resaltó que 36 nuevos negocios han abierto sus puertas en lo que va de este 2019.El director de Desarrollo Económico y Turístico Municipal, resaltó que en esta congregación se tuvo la participación del sector empresarial así como un representante de Ferromex. Argumentó que en esta asamblea a la que calificó como fructífera ya que se pudo analizar la diversidad de escenarios que existen para el crecimiento de esta localidad.“Vemos que hay una muy buena expectativa de crecimiento, traemos algunas unas otras inversiones que conforme me vayan firmando los contratos de renta y de negociaciones los daremos a conocer, básicamente traemos una tienda de autoservicio de nivel internacional para este año, yo no quisiera decir el nombre porque al día de hoy me dicen que todavía no está firmado”, aseveró.El funcionario indicó que además aún no hay nada en concreto en cuanto a la posible llegada de una plaza que podría construirse a un costado del restaurante Carl’s Jr., sin embargo adelantó que actualmente se está llevando a cabo un trámite importante de este predio. “Hay más plazas comerciales, hay algunos otros proyectos por el lado poniente de la ciudad, y uno más en el centro de la ciudad que esa sí nos sorprenderá a todos porque van a tumbar ahí algunos inmuebles para hacer un desarrollo comercial sobre Allende y Anáhuac”, finalizó.