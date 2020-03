‘Al carajo los ambiciosos y los corruptos’: López Obrador

Escuchar Nota

Ciudad de México.- El presidente de México Andrés Manuel López Obrador en su tercer día de gira por las comunidades Chontal y Chol del estado de Tabasco, pidió que cese la politiquería y la grilla.



Luego que los invitados al diálogo con los pueblos indígenas expresaron su molestia por las altas tarifas de luz y lanzaron reclamos contra el presidente municipal de Macuspana, Roberto Villalpando, López obrador pidió analizar bien las cosas y hacer la diferencia entre la politiquería y la grilla "porque no hay que mezclar. Ya cuándo vengan las elecciones, porque hay quienes nada más están pensando en eso, en cómo se encaraman en los cargos públicos para sacar provecho personal".



“Al carajo los ambiciosos, los corruptos y va parejo”, comentó.



Dijo que “ahora andan como 20 o 30 candidatos a ser líderes del sindicato o de la sección del petróleo, creen que será lo mismo la venta de plazas, ya eso se acabó, ya no se permite la corrupción"



Agregó que "a veces por la grilla, por la politiquería, parece como si no estuviésemos haciendo nada".



Entonces enumeró cada uno de los programas sociales del gobierno federal.



Al preguntar si todos los estudiantes reciben la beca Benito Juárez, hubieron algunos de los presentes que dijeron que no y entonces respondió: “Cómo que no, la mentira es del demonio, es reaccionaria y conservadora, la verdad es revolucionaria”.



Pidió a los habitantes de La Villa Benito Juárez "San Carlos" no pensar en la grilla, en el individualismo, ni ser egoístas.



No obstante, los gritos contra Villalpando continuaron y amenazó con terminar su discurso.



López Obrador atribuyó los gritos contra el alcalde de Macuspana a quiénes quieren el cargo de presidente municipal.



"Qué dijeron, va a venir Andrés Manuel y le vamos a pasar toda la cuenta a Villalpando", agregó.



El líder indígena Francisco García Ríos, quién habló en representación de los pueblos nativos, solicitó que el programa `Adiós a tu deuda´ se revise porque los recibos llegan ahora más caros.



En mayo pasado, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el gobierno de Tabasco firmaron el convenio "Adiós a tu deuda" con el objetivo de eliminar el adeudo histórico de los consumidores domésticos que se calculó en 11 mil millones de pesos y además anunciaron la aplicación de la tarifa 1F, que es la más barata del país; sin embargó, la molestia social se reactivó por el encarecimiento de la luz en la temporada de invierno.



El gobernador Adán Augusto López Hernández en el evento de este domingo respondió que “finalmente con todos los errores, Tabasco tiene un borrón y cuenta nueva y una tarifa baja, falta hacer la última parte, que no haya una tarifa de verano y una tarifa de invierno".



El presidente anunció que el director de la CFE, Manuel Bartlett, visitará Tabasco para que hayan tarifas justas y además se comprometió con la construcción de una planta potabilizadora y la rehabilitación del hospital que él mismo gestionó hace 40 años.



Con información de Excélsior