Elcatarí se hizo con elque se disputa en Qataren un partido histórico por laen un evento como este.La brasileña, dirigieron por primera vez un mundial masculino de la FIFA.El, cuadro local, eliminado por el Al Ahly egipcio en cuartos de final ganó al Ulsan, que cayó con Tigres.El brasileñoa los veinte minutos pero Yoon Bit Garam estableció el empate a la hora de partido.Fue Mohammed Muntari, que sustituyó a Michael Olunga cinco minutos antes, el que adelantó a los locales, que cerraron el triunfo a ocho del final gracias a Ali Almoez, en el duelo disputado en el Ahmed bin Ali Stadium de Rayán.