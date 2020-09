Al estilo de El Rey León graban a gatos peleando en un techo

Escuchar Nota

Arriba del tejado de una casa en, dos gatos protagonizaron una batalla campal que rápidamente se volvería viral en Internet, pues no se trata de una simple pelea, si no que tiene unEn este nuevo video se puede ver a dos gatitos furiosos que accidentalmente recrearon la dramática escena de la película, en un momento de la grabación uno de ellos queda colgando en la orilla del tejado, lo cual provocó "flashazo" en la mente de los usuarios justo en aquel momento donde elPor si fuera poco, alguien se encargó de meter una divertida edición al video y ahora se ha convertido en la sensación en redes sociales, generando gran cantidad de reacciones y comentarios por parte de los internautas, quienes tuvieron opiniones divididas al respecto, pues la mayoría no paró de reír, sin embargo, otros se quejaron de que el video les recordó la triste escena de Rey León.Con información de Debate