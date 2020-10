Al estilo de Karate Kid, un hombre evita ser atacado por perros

Escuchar Nota

— Karate kid VS perros la revolución. pic.twitter.com/C13E6moLV8 — (@momentoviral) October 12, 2020

¿Qué harías si un perro está por atacarte? La reacción puede ser inesperada, como la de un hombre que se salvó de ser atacado gracias a “sus técnicas” de defensa, muy al estilo del señor Miyagi, de la famosa película. ¿Qué fue lo que hizo el hombre? Aquí te contamos.En las imágenes capturadas por una cámara de seguridad, se puede ver cómo el individuo camina por lo que parece un tranquilo vecindario.Conforme avanza el video, se ve que la tranquilidad del hombre se interrumpe con la llegada de dos grandes perros que, sin temerle, se le abalanzan, pero no consiguen atacarlo, ya que el sujeto demostró sus habilidades de karateca, por lo que pudo enfrentarlos sin ningún temor a ser mordido por alguno de los canes, indica Milenio.Parecidos a los movimientos que se le ven a Daniel-San en The Karate Kid, el hombre se puso en posición de defensa para espantar al primer perro que lo quiso atacar. En otra secuencia se ve que el segundo can trata de atacarlo, pero el individuo se vuelve a poner en posición de defensa con el fin de ahuyentarlo.Los más interesante del video es que el hombre no se dejó intimidar y nunca toca a los perros para espantarlos, simplemente con unos movimientos de brazos y piernas lograParece que la “técnica” defensa del individuo se quedará en la sociedad, como la película protagonizada por Pat Morita y Ralph Macchio.