Al estilo ‘El Chapo’, ‘El Marro’ usa túneles en Guanajuato

En Santa Rosa de Lima existen túneles y se presume que son utilizados por integrantes del grupo criminal que lidera José Antonio Yépez Ortiz, El Marro, confirmó Carlos Zamarripa, fiscal de Guanajuato.​En conferencia de prensa, detalló que los túneles fueron localizados en por los menos ocho propiedades que fueron cateadas en dicho lugar y precisó que la finca a la que ingresaron no se trata de la casa de El Marro, pero sí un punto de reunión.Agregó que existe una orden de captura contra Yépez Ortiz por delitos del fuero común, pero no precisó cuáles.El fiscal dijo que los operativos se mantienen en tramos carreteros entre las vialidades de Celaya Salamanca, Celaya-Juventino Rosas, Celaya- Comonfort y Celaya Salvatierra.Además, indicó que durante estas acciones fueron asegurados 31 vehículos, los cuales tenían reporte de robo con violencia.Por su parte, la comisionada de la estrategia de Seguridad en Guanajuato, Sophia Huett, dijo que siete personas han sido detenidas durante los operativos, todas ellas cercanas a El Marro como su cuñada, quien era la operadora financiera y su concuño, un policía federal en activo.En entrevista con Alejandro Domínguez, para MILENIO Televisión, la comisionada confirmó que existe una carpeta de investigación contra el alcalde de Villagrán, Juan Lara, por omisiones y no descartó que pueda ser citado a declarar.