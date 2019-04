Al fin gana ‘La Ola Verde’

Después de varias buenas actuaciones en las que los resultados positivos no se les habían dado, por fin la novena de los Atléticos de Ciudad Acuña sumó su primer triunfo dentro de la Campaña 2019 de la Liga del Norte Don José Fernandez Santos, al dividir honores con los Venados de Cuatro Ciénegas.Este par de encuentros correspondientes a la cuarta jornada de la temporada, se celebraron en el municipio de Cuatro Ciénegas, hasta donde la ola verde hizo el viaje con solamente un elemento de esta frontera: Manuel Páez. Silvio Carrasco no pudo hacer el viaje por lesión, Adrián Calamaco dejó de formar parte del equipo y el otro serpentinero, Wilmar Ortega no se reportó a estos encuentros.En el matutino, los abridores Carlos Zúñiga y Maikel Taylor se enfrascaron en un gran duelo de pitcheo, en donde el cubano y los Venados salieron victoriosos con una pizarra de 3 carreras por 1.Sin embargo, en el vespertino los Atléticos sacaron la casta y ahora sí su artillería respondió a la hora buena para llevarse la victoria con marcador de 5 carreras por 4.Con esta división de honores los Venados elevan su marca a tres victorias por cinco derrotas, en tanto que los “A’s” llegan a un triunfo y siete reveses en el noveno puesto del standing.» Atléticos enfrentará ahora a Acereros, por lo que seguramente se podrá ver en el diamante del parque Continental a futuros peloteros de Liga Mexicana o Grandes Ligas, de hecho, estarían asistiendo dos lanzadores que ya se encuentran en la mira de organizaciones del béisbol en la gran carpa