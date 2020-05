VIDEO: Al IMSS nuestra vida le vale madres, médico

Escuchar Nota

El Dr. Armando Rosales Torres, Neurocirujano de @Tu_IMSS comparte vía redes la molestia de [email protected] los médicos ante la falta de Equipo de protección personal adecuado.



111 TRABAJADORES de la SALUD han MUERTO en Mexico POR NO CONTAR CON EL EPP ADECUADO. pic.twitter.com/UoKkv9eLGb — Elca Vernicola (@meztlixu) May 16, 2020

"Es claro que al Instituto nuestra vida le vale madres, con esas palabras. Yo voy a ver al paciente, sí, afortunadamente tengo los medios para comprarme mi equipo de protección, el overol y mi careta. Ahorita voy a ver al paciente, pero lo voy a ir a ver con mis recursos, porque mi vida vale más, y si al Instituto Mexicano del Seguro Social nosotros le valemos una peinada, a nosotros nuestra vida sí nos vale", exclama el médico.



"Se lo vuelvo a repetir, maestro Zoé Robledo: si quiere mi puesto aquí está. Córranme como lo han hecho con muchos compañeros, pero no se vale que jueguen con la vida de los trabajadores del Seguro Social", afirma.



Un médico del Hospital General de Zona 1 de Zacatecas exhibió el equipo de protección insuficiente y de mala calidad que les otorga el IMSS para atender a pacientes con Covid-19., dice el neurocirujano identificado como Armando Rosales T. en un video publicado en Facebook.En el video de cinco minutos y medio grabado este viernes, el médico informa que está a punto de ir al área de Covid-19 a revisar a un paciente que llegó con hidrocefalia, insuficiencia respiratoria y probablemente neumonía.Entonces, muestra el equipo de protección que les han dado en una bolsa de papel: un cubrebocas simple que no es N-95 recomendado, dos pares de guantes simples (uno menor a su talla), una bata sencilla azul y un gorro. Al mismo tiempo, muestra el verdadero material que se requiere y que él compró por su cuenta.Armando Rosales llama a sus compañeros a protestar por la falta de equipo, y dijo mostrarse dispuesto a asumir las represalias por su denuncia si el director del IMSS, Zoé Robledo, lo ordena.Después, el médico aparece con su overol blanco de seguridad y su cubrebocas N95 a punto de cruzar la puerta hacia la zona de pacientes de Covid."Este es el equipo de protección personal para pacientes con Covid-19. Esto es lo que necesitamos, se lo digo al maestro Zoé Robledo: Esto es lo que necesitamos todos los trabajadores, no bolsas de pan", expresa.El video continúa con la salida del neurocirujano tras la revisión del paciente. Explica que padece una afasia mixta, por lo que no entiende ni puede hablar, y que le hizo una punción lumbar.En Zacatecas, se han confirmado hasta ahora 181 contagios de Covid-19 y 22 muertes.En ese Estado, en abril se informó del cierre del Hospital Regional de la Ciudad de Jerez de García Salinas, porque 19 doctores y enfermeras presentaban síntomas de Covid-19.