Al mal tiempo… Adaptar la fábrica

Escuchar Nota

“A los cinco días de que se anunció que México se encontraba en la fase 1 por contagios de coronavirus los pedidos de playeras comenzaron a bajar, supimos que la venta de las próximas semanas empeoraría, por lo que nos dimos a la tarea de conseguir material para producir cubrebocas.



No tuvimos ningún problema en conseguir tela quirúrgica de buena calidad y otros materiales, pero sí dificultades para encontrar a alguien que nos enseñara a fabricarlos. Yo no quería quedarme sin ingresos, sobre todo porque tengo dos hijos pequeños y trabajadores que dependen del negocio para alimentar a su familia"

Cristian Valero modificó la esencia de su negocio y su fábrica luego de que los casos de Covid-19 aumentaran en la Ciudad de México hace poco más de un mes.Para solventar los gastos básicos de su familia y no dejar a la deriva a sus colaboradores, decidió convertir su maquiladora de playeras en una de cubrebocas.Para sobrevivir hay que adaptarse aTras encontrar a la persona que les enseñó cómo hacer la producción, los empleados de la fábrica trabajaron sin descanso para generar material suficiente y comenzar a ofrecerlo.“Los pedidos se incrementaron conforme pasaron los días, al grado de que algunos consultorios locales e incluso hospitales los llegaron a requerir”, detalla el comerciante.Por el momento, Cristian detuvo totalmente su producción de playeras y espera que a mediados de junio pueda retomar esta actividad. Mientras tanto se encargará de fabricar cubrebocas durante todo el año.“La maquila de playeras está declarada como una actividad no esencial, a nosotros nos dieron permiso de continuar sólo porque argumentamos que fabricaríamos cubrebocas quirúrgicos de buena calidad. Yo solo espero que esta situación al menos se controle, pues erradicar el virus por completo es algo muy complejo y más cuando no se cuenta con una vacuna”, sentencia.Técnicos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Hermosillo, Sonora; y Monterrey, Nuevo León, entre otras zonas, han creado una cápsula de traslado (o canal de intubación) para ir a recoger a enfermos de Covid-19.Con materiales a la mano en vez de acrílico, como el plástico para cubrir manteles, y que usualmente viene en rollos de más de un metro de ancho, han hechoLos técnicos de estos hospitales rechazaron hablar de sus “inventos” por temor a represalias por parte de las autoridades sanitarias.