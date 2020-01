Al menos 10 muertos deja riña en penal venezolano

“La magnitud de daños en infraestructura, muertos y heridos tras la explosión de cuatro granadas y el incendio de uno de los pabellones del Centros Arrestos y Detenciones Preventivas de Cabimas, en la Costa Oriental del Lago en Zulia, aún se desconoce”, aclaró la ONG.

Un presunto, en el estado venezolano de Zulia,que ocurrió la tarde de este lunes, informó la prensa local que citó reportes de la ONG Una Ventana a la Libertad.Hasta el momento las autoridades no han reportado el saldo de muertos, pero la organización no gubernamental refirió que los vecinos del lugar escucharon, indicó El Nacional.Durante el conflicto, las cercanías del lugar fueron vigiladas por elementos del Comando Antiextorsión y Secuestro de la Guardia Nacional Bolivariana, el Cuerpo de Policía Bolivariana del estado, la Policía Municipal de Cabimas y la Mancomunidad Policial.Los pabellones B y C del recinto carcelario también conocido como el retén de Cabimas, en la Costa Oriental del Lago, penal que tiene a mil reclusos, son las partes del afectadas del inmueble, indicó a su vez el diario El Universal.Según, el gobernador de esta región, Omar Prieto, advirtió que cerrarán este recinto carcelario, ya que, así como un ultimado por funcionarios de los cuerpos de seguridad.