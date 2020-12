Al menos 10 personas mueren en Guatemala en aparatoso accidente de tránsito

Escuchar Nota

Guatemala.- Al menos 10 personas murieron en un accidente de tránsito en el oeste de Guatemala cuando el vehículo en el que viajaban cayó por un barranco, según confirmaron este martes varias fuentes.



El accidente vial se registró al final del lunes en el departamento de San Marcos, específicamente en el municipio de Tajumulco, 270 kilómetros al oeste de la Ciudad de Guatemala y muy cercano a la frontera con México, según confirmo el alcalde municipal de la localidad, Eliseo Chávez, en declaraciones a medios locales.



De acuerdo a versiones preliminares, las personas se transportaban en un automóvil tipo "pick-up" que cayó a un barranco de más de 100 metros de profundidad. Las causas por las cuales el piloto del vehículo perdió el control no han sido divulgadas.



El alcalde Chávez indicó además que han solicitado el apoyo del Ejército de Guatemala para que auxilien en la búsqueda de heridos y de víctimas fatales del percance, varios de ellos menores de edad.



El accidente tuvo lugar a la altura de la aldea Santa Isabel, en Tajumulco, y de acuerdo a miedos locales el automóvil quedó reducido a "chatarra" tras la caída en el barranco, junto a un río que pasa por el lugar.



Los nombres de los fallecidos no han sido divulgados por las autoridades, que no descartan que la cifra de víctimas fatales del accidente pueda ser mayor en las próximas horas.